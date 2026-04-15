10:40 15.04.2026

Генпрокурор: "директор" кримського музею отримав заочну підозру за викрадення майже 11 тис. експонатів з Херсону

Генпрокурор: "директор" кримського музею отримав заочну підозру за викрадення майже 11 тис. експонатів з Херсону
Заочну підозру від українських правоохоронців отримав так званий директор Центрального музею Тавриди в Криму, який організував вивезення експонатів з Херсонського художнього музею, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Ключовим учасником масштабного пограбування колекцій Херсонського художнього музею ім. О. О. Шовкуненка виявився так званий директор Центрального музею Тавриди в Криму", – зазначив генпрокурор в телеграм-каналі в середу.

За його словами, восени 2022 року підозрюваний, виконуючи накази військово-політичного керівництва РФ, особисто відбирав, організовував пакування та вивезення музейних предметів, які є власністю України.

"Він діяв спільно з так званим міністром культури Херсонщини, його заступником та "директоркою" Херсонського музею", – уточнив Кравченко.

Як зазначив генпрокурор, фактично викрадено майже 11 тисяч експонатів із 14-тисячної колекції музею, яка існувала до повномасштабного російського вторгнення.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

"Вирішується питання щодо оголошення його у розшук", – наголосив Кравченко.

Співучасникам злочину було повідомлено про підозру раніше.

"Росія системно краде мистецьку спадщину України. Це не випадкові факти чи "евакуація" задля збереження, а цілеспрямована політика на державному рівні. Ці злочини не залишаться безкарними. Ті, хто думає, що вдасться сховатися за кордоном – помиляються", – наголосив генпрокурор.

Зокрема, Кравченко повідомив, що за рішенням польського суду наразі очікується екстрадиція до України російського археолога Олександра Бутягіна, який публічно "легалізував" пограбування та знищення українських культурних цінностей.

