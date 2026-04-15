Події
10:11 15.04.2026

Росіяни вдарили по Слов'янську, одна людина поранена, зруйновано історичну пам'ятку – МВА

Росіяни вдарили по Слов'янську, одна людина поранена, зруйновано історичну пам'ятку – МВА

Російські окупанти в середу, 15 квітня, о п’ятій ранку вдарили по центральній частині Слов’янська ФАБ-1500, повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"На даний час відомо про одного пораненого. Це 57-річний чоловік. Його готують до перевезення у клініку Дніпра", – написав Лях в соцмережі Facebook.

Крім того, внаслідок удару було повністю зруйновано дитячий спортивний заклад, що був історичною пам’яткою міста. Зруйновано адмінбудівлю, ще одну – пошкоджено. Різного ступеню пошкоджень зазнали щонайменше 39 багатоповерхівок і 15 автівок.

Теги: #донеччина #фаб

11:23 14.04.2026
На Донеччині судитимуть військових, які звільнилися зі служби за фіктивними довідками – ДБР

10:58 14.04.2026
Темпи просування ворога на минулому тижні зросли на порядок за рахунок Піщаного та нових плацдармів на Сумщині – DeepState

17:28 12.04.2026
Ворог просунувся біля кількох сел на Харківщині та Донеччині – DeepState

17:15 10.04.2026
Міністр оборони: Посилюємо антидроновий захист на двох стратегічно важливих напрямках Донеччини

16:34 10.04.2026
СБУ: 15 років тюрми отримала жителька Краматорську, яка допомагала ворогу бомбардувати місто

11:25 05.04.2026
Окупанти 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, є загиблий, 2 поранених – обладміністрація

10:26 05.04.2026
Ворог просунувся біля с. Привілля поблизу Краматорська – DeepState

12:24 31.03.2026
Удар РФ по Слов'янську: пошкоджено локомотивне депо та вокзал, поранено 4 залізничників, одна жінка у тяжкому стані – Кулеба

09:54 31.03.2026
Шестеро цивільних зазнали поранень на Донеччині через ворожі обстріли минулої доби – ОВА

18:53 29.03.2026
Троє загиблих та 17 постраждалих внаслідок недільних обстрілів РФ на Донеччині - поліція

