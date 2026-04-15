Росіяни вдарили по Слов'янську, одна людина поранена, зруйновано історичну пам'ятку – МВА

Російські окупанти в середу, 15 квітня, о п’ятій ранку вдарили по центральній частині Слов’янська ФАБ-1500, повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"На даний час відомо про одного пораненого. Це 57-річний чоловік. Його готують до перевезення у клініку Дніпра", – написав Лях в соцмережі Facebook.

Крім того, внаслідок удару було повністю зруйновано дитячий спортивний заклад, що був історичною пам’яткою міста. Зруйновано адмінбудівлю, ще одну – пошкоджено. Різного ступеню пошкоджень зазнали щонайменше 39 багатоповерхівок і 15 автівок.