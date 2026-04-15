Інтерфакс-Україна
09:44 15.04.2026

У Черкасах 4 постраждалих через нічну атаку російських БпЛА – ДСНС

Чотири людини постраждали через атаку безпілотників окупантів по Черкасах у ніч проти середи, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Чотири людини постраждали у Черкасах, внаслідок російської атаки безпілотниками. Попередньо, пошкоджені шість житлових будинків і дві господарчі споруди. Знищені п’ять легкових автомобілів, ще чотири – пошкоджені. Виникли пожежі у двох житлових будинках, а також загорівся автобус – усі пожежі ліквідовані", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС.

Окрім рятувальників, на місцях подій працювали сапери та психологи ДСНС.

