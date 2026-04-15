09:16 15.04.2026
Ворог вночі атакував портову інфраструктуру на Дунаї, постраждалих немає – АМПУ
Російські війська в ніч на 15 квітня атакували портову інфраструктуру на Дунаї в Одеській області, внаслідок чого пошкоджено виробничі та складські приміщення, а також адміністративну будівлю, повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ) в Телеграм.
"Постраждалих немає. Відновлення пошкоджених об’єктів триває. На окремих об’єктах виникли пожежі, які оперативно ліквідовано", – говориться у повідомленні.
Зазначається, що попри обстріли, порти продовжують працювати у штатному режимі з урахуванням безпекових обмежень, забезпечуючи безперервність логістичних процесів.
Раніше про дронову атаку портову інфраструктуру Одеської області повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.