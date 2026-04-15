09:12 15.04.2026

Петиція до Кабміну про демобілізацію чоловіків 55+, які набули права на цивільну пенсію набрала лише 165 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом демобілізувати чоловіків старше 55 років, які набули права на цивільну пенсію за роботу в шкідливих умовах не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 14 січня і станом на 15 березня вона набрала лише 165 голосів із 25 тис. необхідних.

"Просимо врегулювати питання демобілізації чоловіків віком 55 років і старше, які відповідно до законодавства набрали право на цивільну (пільгову) пенсію за роботу у шкідливих та важких умовах праці. Надання такого пенсійного права є офіційним визнанням державою зниженого стану здоров’я та працездатності, обумовлених багаторічною важкою працею", – йшлося в тексті петиції.

Авторка петиції вважає, що подальше проходження військової служби цією категорією осіб створює непропорційні ризики для життя і здоров’я, знижує ефективність служби та суперечить принципам соціальної справедливості й гуманності.

Як повідомлялося, 23 березня петиція на сайті Кабміну із закликом дозволити демобілізацію військових старше 55 років, які служать понад три роки, не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

30 березня петиція до Кабміну із закликом знизити верхню межу призовного віку з 60 до 58 років не набрала необхідні голоси.

Теги: #пенсія #петиція

09:45 16.04.2026
Петиція до Кабміну про перенесення НМТ щонайменше до серпня набрала лише 34 голоси

10:03 08.04.2026
Петиція до Кабміну про обмеження зарплат і премій чиновникам місцевого самоврядування не набрала необхідних голосів

15:00 07.04.2026
Петиція до Кабміну про підвищення зарплат працівникам ДСНС набрала 25 тис. голосів

09:18 07.04.2026
Петиція до Кабміну про відміну поділу майна навпіл після розлучення набрала лише 20 голосів

10:05 06.04.2026
Петиція до Кабміну про повернення функції призначення та виплати соцдопомог до органів соцзахисту не набрала необхідних голосів

09:31 06.04.2026
Петиція до Кабміну про скасування НМТ з математики для вступу на гуманітарні спеціальності набрала лише 170 голосів

18:26 05.04.2026
Петиція із закликом повернути Майдану Незалежності історичний вигляд не набрала необхідних голосів

16:56 05.04.2026
Петиція про створення Меморіалу Героїв Небесної сотні на Майдані Незалежності не набрала необхідних голосів

15:26 04.04.2026
Чергова петиція про безбар'єрне пішохідне середовище на Майдані та Хрещатику в Києві не набрала необхідних голосів

18:06 01.04.2026
Кличко: підтримую формування діалогового майданчику з малим бізнесом для реформування торгівлі в Києві

