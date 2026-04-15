Петиція до Кабміну про демобілізацію чоловіків 55+, які набули права на цивільну пенсію набрала лише 165 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом демобілізувати чоловіків старше 55 років, які набули права на цивільну пенсію за роботу в шкідливих умовах не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 14 січня і станом на 15 березня вона набрала лише 165 голосів із 25 тис. необхідних.

"Просимо врегулювати питання демобілізації чоловіків віком 55 років і старше, які відповідно до законодавства набрали право на цивільну (пільгову) пенсію за роботу у шкідливих та важких умовах праці. Надання такого пенсійного права є офіційним визнанням державою зниженого стану здоров’я та працездатності, обумовлених багаторічною важкою працею", – йшлося в тексті петиції.

Авторка петиції вважає, що подальше проходження військової служби цією категорією осіб створює непропорційні ризики для життя і здоров’я, знижує ефективність служби та суперечить принципам соціальної справедливості й гуманності.

Як повідомлялося, 23 березня петиція на сайті Кабміну із закликом дозволити демобілізацію військових старше 55 років, які служать понад три роки, не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

30 березня петиція до Кабміну із закликом знизити верхню межу призовного віку з 60 до 58 років не набрала необхідні голоси.