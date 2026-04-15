В одному з районів Києва виявили бойову частину російської ракети "Іскандер" – поліція

В одному з районів Києва виявили бойову частину російської ракети "Іскандер-К", вибухотехніки планують контрольоване її знищення, повідомляє пресслужба поліції Києва.

"До уваги громадян! У Деснянському районі незабаром проводитимуть підрив бойової частини ворожої ракети. У лісовій місцевості правоохоронці виявили фрагмент ракети Іскандер-К", – сказано в повідомленні.

За даними правоохоронців, наразі територія перебуває під охороною поліції, доступ громадян обмежено. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.

"Сьогодні близько 07:00 фахівці вибухотехнічної служби проводитимуть контрольоване знищення боєприпасу. У цей період мешканці прилеглих районів можуть чути звуки вибухів – це планові роботи, які не несуть загрози", – зазначили в поліції.