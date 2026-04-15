08:58 15.04.2026

В одному з районів Києва виявили бойову частину російської ракети "Іскандер" – поліція

В одному з районів Києва виявили бойову частину російської ракети "Іскандер-К", вибухотехніки планують контрольоване її знищення, повідомляє пресслужба поліції Києва.

"До уваги громадян! У Деснянському районі незабаром проводитимуть підрив бойової частини ворожої ракети. У лісовій місцевості правоохоронці виявили фрагмент ракети Іскандер-К", – сказано в повідомленні.

За даними правоохоронців, наразі територія перебуває під охороною поліції, доступ громадян обмежено. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.

"Сьогодні близько 07:00 фахівці вибухотехнічної служби проводитимуть контрольоване знищення боєприпасу. У цей період мешканці прилеглих районів можуть чути звуки вибухів – це планові роботи, які не несуть загрози", – зазначили в поліції.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 16.04.2026
Від радянського спадку до Музею війни за незалежність: Юрій Савчук — про відновлення після обстрілів, дрони в експозиції та партнерство зі США

Від радянського спадку до Музею війни за незалежність: Юрій Савчук — про відновлення після обстрілів, дрони в експозиції та партнерство зі США

13:57 16.04.2026
В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

11:57 16.04.2026
В Києві кількість постраждалих зросла до 60 осіб – КМВА

В Києві кількість постраждалих зросла до 60 осіб – КМВА

11:19 16.04.2026
В Києві внаслідок обстрілу поранені медики "швидкої", які надавали допомогу постраждалим на місці попереднього влучання

В Києві внаслідок обстрілу поранені медики "швидкої", які надавали допомогу постраждалим на місці попереднього влучання

11:18 16.04.2026
УЧХ брала участь у ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ

УЧХ брала участь у ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ

08:40 16.04.2026
У столиці збільшилася кількість постраждалих до 54, серед них працівники поліції, медики та іноземці – прокуратура

У столиці збільшилася кількість постраждалих до 54, серед них працівники поліції, медики та іноземці – прокуратура

07:45 16.04.2026
КМДА: В Києві через пошкодження після нічної атаки змінено рух низки маршрутів громадського транспорту

КМДА: В Києві через пошкодження після нічної атаки змінено рух низки маршрутів громадського транспорту

07:30 16.04.2026
Через ворожу атаку в Києві загинули четверо людей, відомо про щонайменше 45 постраждалих – мер

Через ворожу атаку в Києві загинули четверо людей, відомо про щонайменше 45 постраждалих – мер

05:44 16.04.2026
Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 18 осіб, також відомо про двох загиблих – влада

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 18 осіб, також відомо про двох загиблих – влада

03:27 16.04.2026
У Києві внаслідок ворожої атаки 4 постраждалих, загинула 12-річна дитина – влада

У Києві внаслідок ворожої атаки 4 постраждалих, загинула 12-річна дитина – влада

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

