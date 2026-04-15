08:52 15.04.2026

На фронті зафіксувано 212 зіткнень за минулу добу, 42 бої були на покровському напрямку

На фронті зафіксувано 212 зіткнень за минулу добу, 42 бої були на покровському напрямку
Протягом вівторка відбулося 212 бойових зіткнень на фронті, найбільше було на покровському і костянтинівському напрямку, повідомляє генеральний щтаб Збройних сил України.

"Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби ворог здійснив 70 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, дев'ять з яких із реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано шість штурмових дій противника.

На південно-слобожанському напрямку ворог дев'ять разів намагався прорвати оборонні позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Лиман.

На куп'янському напрямку агресор десять разів атакував у напрямку Курилівки, Куп'янська-Вузлового, Нової Кругляківки, Загризового, Богуславки, Новоплатонівки.

На лиманському напрямку противник 12 разів намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи у напрямку населених пунктів Новосергіївка, Лиман, Дробишеве та Діброва.

На слов'янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у бік населених пунктів Закітне, Озерне та Різниківка.

На краматорському напрямку загарбники чотири рази атакували в районах населених пунктів Часів Яр, Федорівка Друга, Бондарне, Маркове.

На костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Бересток, Клебан-Бик, Русин Яр, Іванопілля, Іллінівка, Яблунівка, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка.

На покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Білицьке, Шевченко, Гришине, Котлине, Муравка, Молодецьке та у бік Дорожнього й Сергіївки.

На олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував 11 разів у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Вербове, Новогригорівка, Калинівське, Злагода.

На гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів у районах Мирного, Гуляйполя та у бік Гіркого, Добропілля, Залізничного.

На придніпровському напрямку ворог проводив чотири марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.

 

