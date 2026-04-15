На фронті зафіксувано 212 зіткнень за минулу добу, 42 бої були на покровському напрямку

Протягом вівторка відбулося 212 бойових зіткнень на фронті, найбільше було на покровському і костянтинівському напрямку, повідомляє генеральний щтаб Збройних сил України.

"Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби ворог здійснив 70 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, дев'ять з яких із реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано шість штурмових дій противника.

На південно-слобожанському напрямку ворог дев'ять разів намагався прорвати оборонні позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Лиман.

На куп'янському напрямку агресор десять разів атакував у напрямку Курилівки, Куп'янська-Вузлового, Нової Кругляківки, Загризового, Богуславки, Новоплатонівки.

На лиманському напрямку противник 12 разів намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи у напрямку населених пунктів Новосергіївка, Лиман, Дробишеве та Діброва.

На слов'янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у бік населених пунктів Закітне, Озерне та Різниківка.

На краматорському напрямку загарбники чотири рази атакували в районах населених пунктів Часів Яр, Федорівка Друга, Бондарне, Маркове.

На костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Бересток, Клебан-Бик, Русин Яр, Іванопілля, Іллінівка, Яблунівка, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка.

На покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Білицьке, Шевченко, Гришине, Котлине, Муравка, Молодецьке та у бік Дорожнього й Сергіївки.

На олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував 11 разів у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Вербове, Новогригорівка, Калинівське, Злагода.

На гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів у районах Мирного, Гуляйполя та у бік Гіркого, Добропілля, Залізничного.

На придніпровському напрямку ворог проводив чотири марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.