Інтерфакс-Україна
08:31 15.04.2026

На Київщині внаслідок атак ворожих дронів зафіксовано пошкодження підприємства та приватних домоволодінь

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок атак ворожих дронів зафіксовано пошкодження підприємства та приватних домоволодінь в Київській області, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Ворог знову атакував область дронами. В регіоні працювали наші сили ППО, є збиті цілі. Постраждалих серед людей немає", – написав він у телеграмі.

Калашник зазначив, що разом із тим є пошкодження. Зокрема, в Білій Церкві – виробниче приміщення підприємства. В Обухівському районі – господарчі будівлі двох приватних домоволодінь.

 

