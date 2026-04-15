Ворожі атаки трьох областей: Двоє загиблих в Запоріжжі, один на Херсонщині та троє поранених у Дніпрі

Російські війська атакували Дніпропетровську, Херсонську та Запорізьку області, внаслідок чого троє постраждалих у Дніпрі, один загиблий і 13 поранених на Херсонщині, а на Запоріжжі двоє загиблих, за даними очільників обласних військових адміністрацій.

"Троє людей постраждали. Ворог атакував безпілотниками два райони області", – написав у телеграмі очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі понівечені адмінбудівля і багатоповерхівка. Постраждали троє людей. 29-річна жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості. Жінка 22 років та чоловік 65 років на амбулаторному лікуванні.

На Нікопольщині під ударом були сам Нікополь, Покровська і Червоногригорівська громади.

Тим часом, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляє про одного загиблого та 13 постраждалих внаслідок російських атак за добу.

Зокрема, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Комишани, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Надіївка, Незламне, Новодмитрівка, Кізомис, Розлив, Ромашкове, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Велика Олександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Михайлівка, Українка, Тягинка, Бургунка, Львове, Одрадокам'янка, Новорайськ, Осокорівка, Милове, Веселе та місто Херсон.

Прокудін зазначив, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили три багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, адмінбудівлю,газопровід, господарське приміщення, приватний гараж та автомобілі.

Між тим, по Запорізькій області впродовж доби окупанти завдали 592 удари по 43 населених пунктах Запорізької області. Жінка та чоловік загинули внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 19 авіаударів по Комишувасі, Новоіванівці, Оріхову, Гуляйпільському, Лісному, Омельнику, Новоукраїнці, Широкому, Любицькому, Данилівці, Барвинівці, Сонячному, Долинці, Новоселівці, Рівному та Воздвижівці.

Також 365 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Комишуваху, Біленьке, Микільське, Любицьке, Новоолександрівку, Розумівку, Степне, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки та Староукраїнку.

Між тим, зафіксовано три обстріли із РСЗВ по Залізничному та Малій Токмачці, а 205 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Крім того, надійшло 47 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.