07:59 15.04.2026
Ворог вчергове атакував дронами портову інфраструктуру Одещини
Російські війська вчергове атакували дронами портову інфраструктуру Одеської області, зафіксовані пожежі та пошкодження, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
"Ворог вчергове атакував портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. В результаті влучань зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі", – написав він у телеграмі.
За попередніми даними, постраждалих немає, додав Кіпер. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками. Триває огляд пошкоджень та ліквідація наслідків.