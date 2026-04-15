07:59 15.04.2026

Ворог вчергове атакував дронами портову інфраструктуру Одещини

Російські війська вчергове атакували дронами портову інфраструктуру Одеської області, зафіксовані пожежі та пошкодження, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Ворог вчергове атакував портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. В результаті влучань зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі", – написав він у телеграмі.

За попередніми даними, постраждалих немає, додав Кіпер. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками. Триває огляд пошкоджень та ліквідація наслідків.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:38 16.04.2026
Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

09:02 16.04.2026
Ворог вночі атакував об'єкти портової інфраструктури Великої Одеси – АМПУ

08:40 16.04.2026
У столиці збільшилася кількість постраждалих до 54, серед них працівники поліції, медики та іноземці – прокуратура

08:16 16.04.2026
Внаслідок масованої атаки на Одесу кількість постраждалих зросла до 12, семеро людей загинули – ОВА

07:39 16.04.2026
В Одесі внаслідок нічних атак ракетами та БпЛА загинули шість людей, 11 постраждали – МВА

07:30 16.04.2026
Через ворожу атаку в Києві загинули четверо людей, відомо про щонайменше 45 постраждалих – мер

09:16 15.04.2026
Ворог вночі атакував портову інфраструктуру на Дунаї, постраждалих немає – АМПУ

10:08 14.04.2026
РФ атакувала порт Ізмаїла: пошкоджено судно під прапором Панами та портову інфраструктуру

08:28 14.04.2026
14:36 11.04.2026
Знеструмленим вночі абонентам з Одеської області повернуто енергопостачання – ДТЕК

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

