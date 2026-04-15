Ворог атакував балістикою і дронами: збито 309 з 324 БпЛА – Повітряні сили

Сили оборони ліквідували 309 з 324 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на дев'яти локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 309 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 15 квітня (з 18:00 14 квітня) противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. – РФ, а також 324 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

На даний момент в повітряному просторі України декілька ворожих БпЛА, додали в командуванні.