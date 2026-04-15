07:47 15.04.2026

Ворог атакував балістикою і дронами: збито 309 з 324 БпЛА – Повітряні сили

Сили оборони ліквідували 309 з 324 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на дев'яти локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 309 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 15 квітня (з 18:00 14 квітня) противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. – РФ, а також 324 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

На даний момент в повітряному просторі України декілька ворожих БпЛА, додали в командуванні.

 

17:55 16.04.2026
ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

13:47 16.04.2026
СБС повідомляють про знищення кількох ЗРК, бази дронів та нафтобаз ворога на ТОТ

08:58 16.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1686 ворожих цілей

23:07 15.04.2026
У середу ППО України збила або подавила 369 повітряних цілей, зокрема 20 крилатих ракет – ПС

18:47 15.04.2026
Посилення ППО України залишається головним пріоритетом Німеччини – Пісторіус

16:46 15.04.2026
Командувач СБС повідомив про ушкодження нафтохімзаводу в Башкортостані в Росії

16:14 15.04.2026
Після посилення ППО рівень перехоплення крилатих ракет зріс майже до 80%, безпілотників – до 90% – Федоров на "Рамштайні"

15:12 15.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС станцію 96Л6 та "Небо-СВУ", логістичні об'єкти та зосередження живої сили противника

12:22 15.04.2026
Україна працює над спільним з Європою виробництвом всіх необхідних систем ППО, ракет до них та всіх типів дронів – Зеленський

21:01 14.04.2026
Антидронові сітки не здатні убезпечити Харків від КАБів, балістики та "шахедів" – мер

