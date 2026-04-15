07:25 15.04.2026

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 255 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1010 окупантів, один танк, 50 артсистем, одна бронемашина, 1388 БПЛА, а також 255 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 313 970 (+1 010) осіб, танків – 11 864 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 390 (+1) од, артилерійських систем – 40 003 (+50) од, РСЗВ – 1 736 (+4) од, засоби ППО – 1 346 (+0) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 239 241 (+1 388) од, крилаті ракети – 4 517 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 89 553 (+253) од, спеціальна техніка – 4 125 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:56 16.04.2026
Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 209 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 209 од. спецтехніки – Генштаб

18:57 15.04.2026
Міністр оборони Британії: Протягом 4 місяців РФ втрачала більше військ у війні проти України, ніж набирала

Міністр оборони Британії: Протягом 4 місяців РФ втрачала більше військ у війні проти України, ніж набирала

16:05 15.04.2026
Федоров на "Рамштайні": Росія зараз втрачає 254 солдати на кожен квадратний кілометр

Федоров на "Рамштайні": Росія зараз втрачає 254 солдати на кожен квадратний кілометр

15:12 15.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС станцію 96Л6 та "Небо-СВУ", логістичні об'єкти та зосередження живої сили противника

Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС станцію 96Л6 та "Небо-СВУ", логістичні об'єкти та зосередження живої сили противника

08:52 15.04.2026
На фронті зафіксувано 212 зіткнень за минулу добу, 42 бої були на покровському напрямку

На фронті зафіксувано 212 зіткнень за минулу добу, 42 бої були на покровському напрямку

14:41 14.04.2026
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження трьох радіолокаційних станцій та ЗРК ворога

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження трьох радіолокаційних станцій та ЗРК ворога

08:52 14.04.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 125 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 125 бойових зіткнень

07:25 14.04.2026
Окупанти за добу втратили 820 осіб та 201 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 820 осіб та 201 од. спецтехніки – Генштаб

08:10 13.04.2026
Окупанти за добу втратили 960 осіб та 187 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 187 од. спецтехніки – Генштаб

07:04 12.04.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців – Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

