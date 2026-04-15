Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 255 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1010 окупантів, один танк, 50 артсистем, одна бронемашина, 1388 БПЛА, а також 255 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 313 970 (+1 010) осіб, танків – 11 864 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 390 (+1) од, артилерійських систем – 40 003 (+50) од, РСЗВ – 1 736 (+4) од, засоби ППО – 1 346 (+0) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 239 241 (+1 388) од, крилаті ракети – 4 517 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 89 553 (+253) од, спеціальна техніка – 4 125 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.