15 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

15 квітня в Україні відзначають Всесвітній день мистецтва, Міжнародний день культури, День працівників карного розшуку, Міжнародний день біомедичної лабораторії, Міжнародний день екологічних знань.

Ще сьогодні День боротьби з діабетом 1-го типу, Міжнародний день мікроволонтерства, Всесвітній день аніме, День Макдональдса.

Віряни вшановують пам'ять святих апостолів Аристарха, Пуда і Трохима; Стрітення Вишгородської (Володимирської) ікони Пресвятої Богородиці; Світла середа.

Всесвітній день мистецтва

Відзначається з 2012 р., ініційовано Міжнародною асоціацією мистецтв International Association of Art, партнером ЮНЕСКО, для підвищення обізнаності щодо творчої діяльності в усьому світі.

Міжнародний день культури

Запроваджений на честь прийняття в 1935 р. міжнародного договору "Про захист художніх і наукових закладів та історичних пам'яток", відомого у міжнародно-правовій практиці як Пакт Реріха.

День працівників карного розшуку

Щорічно 15 квітня Україна відзначає професійне свято – День працівників карного розшуку або День працівників кримінального розшуку. Дата святкування обрана на честь дати створення в Україні секції судово-кримінального розшуку, що відбулося цього дня у 1919 році.

Кримінальний розшук відповідає за розслідування тяжких кримінальних злочинів. Фахівці карного розшуку виконують складні операції для того, щоб з'ясувати причини злочину та виявити самих зловмисників, а також з метою запобігання новим кримінальним діям.

Всесвітній день аніме

Аніме – це японська анімація, котра відрізняється більш дорослою спрямованістю. Цей стиль має багато жанрів. Створюють як серіали, так і фільми, найчастіше в аніме екранізують японські комікси. Анімешник – це, і є, прихильник аніме-мистецтва.

У Всесвітній день аніме шанувальники японської мультиплікації збираються та організовують різноманітні тематичні конкурси, акції, флешмоби, масові перегляди аніме, костюмовані вечірки тощо.

Міжнародний день мікроволонтерства

Щороку 15 квітня відзначається Міжнародний день мікроволонтерства - день, який доводить, що навіть маленькі дії можуть мати великий вплив. У світі, де здається, що на зміни потрібні роки зусиль і гігантські ресурси, мікроволонтерство нагадує: іноді 5 хвилин вашого часу можуть змінити чиєсь життя.

Мікроволонтерство — це невеликі, часто разові волонтерські дії, які не потребують довготривалих зобов’язань або спеціальної підготовки. Це можуть бути онлайн-завдання (переклад, редагування, мапінг), локальні добрі вчинки (розчистити лавку в парку, пожертвувати кров, написати листівку самотній людині, нагодувати когось) або навіть щось таке просте, як поділитися важливою інформацією в соцмережах.

Міжнародний день біомедичної лабораторії

Міжнародний день біомедичної лабораторії – це щорічна подія, яка відзначається 15 квітня, щоб відзначити важливий внесок вчених-біомедичних лабораторій у охорону здоров’я.

Працівники біомедичних лабораторій відіграють вирішальну роль у діагностиці, лікуванні та профілактиці захворювань, проводять лабораторні дослідження , аналізують результати та надають точну та своєчасну інформацію постачальникам медичних послуг. Ці професіонали працюють за лаштунками, але їх робота є важливою для забезпечення точної діагностики та лікування захворювань.

День Макдональдса

День McDonald's 15 квітня - відзначається в річницю першої франшизи McDonald's, яку в 1955 році відкрив Рей Крок в Дес-Плейнс.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Володимира Костянтиновича Яновського (1876-1966), українського живописця, графіка;

90 років від дня народження Валентина Яковича Мороза (1936-2019), українського історика, публіциста, дисидента, правозахисника, діяча українського національного руху;

90 років від дня народження Олега Федоровича Чорногуза (1936-2022), українського письменника, журналіста, публіциста, редактора, автора численних книжок гумору та сатири;

85 років від дня народження Романа Ґурґеновича Балаяна (1941), українського кінорежисера, сценариста, кінопродюсера вірменського походження.

Ще цього дня:

1912 - В Атлантичному океані під час свого першого рейсу внаслідок зіткнення з айсбергом затонув лайнер "Титанік";

1920 - Під час I Зимового походу Дієвої армії УНР чорні запорожці захопили вузлову станцію Вознесенськ;

1943 - Союзники створили об'єднане командування морськими операціями в Середземному морі;

1948 - Відбулося перше військове зіткнення між ізраїльтянами та арабами;

1952 - Перший політ стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress, одного з найбільших літаків свого часу;

2000 - На Північному полюсі приземлилися 22 українські парашутисти;

2001 - Свою першу перемогу в перегонах "Формула-1" здобув молодший брат триразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, Ральф Шумахер, який на машині "Вільямс" виграв Гран-прі на трасі в Сан-Марино;

2019 - Пожежа в Соборі Паризької Богоматері.

Церковне свято

Світла середа

Світлу середу відзначають на третій день після Великодня. Світла середа є частиною Світлої седмиці – тижня, який починається в недільне святкування Великодня.

Стрітення Вишгородської (Володимирської) ікони Пресвятої Богородиці

15 квітня Православна Церква України та віряни шанують у молитвах стрітення Вишгородської (Володимирської) ікони Пресвятої Богородиці. Зображення було написане євангелістом Лукою на уламку стола, за яким за трапезою сиділи Син Божий з Богородицею та праведним Йосипом. Також є дані, що автором ікони був святий Аліпій Київський.

Пам'ять апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима

Цього дня православна церква відзначає пам'ять апостолів від сімдесяти Аристарха, Пуда і Трохима. За переказами, вони були учнями і послідовниками святого Павла і разом із ним проповідували слово Боже.

Іменини:

Андрій, Віктор, Леонід, Лук’ян, Олександр, Федір, Трохим, Анастасія, Василиса.

З прикмет цього дня:

Чисте й зоряне небо вночі віщує врожайне літо. Якщо кішка згортається клубочком і ховає мордочку в лапки, очікується похолодання. На деревах видно іній — до гарного врожаю зернових. Кроти тягнуть солому і суху траву в кротовину – майбутня зима буде дуже холодною. Якщо качки не відлітають з води, то тепла погода триматиметься ще довго.

