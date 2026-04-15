Інтерфакс-Україна
Події
06:45 15.04.2026

Кошта закликав Іран скористатися імпульсом угоди про припинення вогню для вирішення ядерного питання

1 хв читати

Президент Європейської ради Антоніу Кошта зустрівся з кронпринцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом та висловив королівству повну солідарність ЄС.

"Ми високо цінуємо стабілізуючу роль Саудівської Аравії та її зусилля щодо сприяння діалогу та дипломатії. Вкрай важливо, щоб імпульс угоди про припинення вогню між США та Іраном був збережений, і щоб усі сторони добросовісно діяли для досягнення сталої, всеохоплюючої угоди", – написав він у соцмережі Х.

Кошта зазначив, що керівництво Ірану повинно скористатися цією можливістю, щоб вирішити занепокоєння міжнародної спільноти щодо ядерної зброї, балістичних ракет, свободи судноплавства в Ормузькій протоці та підтримки посередників, зокрема Хезболли.

"Дипломатія – єдиний шлях до міцного миру", – наголосив він.

Джерело: https://x.com/eucopresident/status/2044146005965234568

Теги: #кошта #саударавія #єврорада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА