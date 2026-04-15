06:03 15.04.2026

Українська делегація вивчила в Японії досвід відбудови міст, зокрема Хіросіми

Українська делегація взяла участь у програмі обміну досвідом "Комплексне відновлення та трансформація міст" у Японії, повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад і територій.

"Для нас було важливо не лише поділитися власними напрацюваннями та вже реалізованими рішеннями, а й глибше вивчити досвід Японії та міжнародні практики. Йдеться про конкретні підходи до комплексного відновлення міст за принципом "відбудувати краще, ніж було". Такі заходи підсилюють реформи, які вже впроваджуються в Україні, адже дають доступ до перевірених практичних рішень", – зазначила під час візиту заступниця міністра Наталія Козловська.

Як повідомляється, під час зустрічей з партнерами Світового банку та японськими фахівцями учасники обговорили практичні рішення для комплексного відновлення міст.

"Українська сторона також вивчала досвід відбудови Хіросіми. Практичну частину доповнив виїзд до району Мотомачі, де учасники побачили, як територія пройшла шлях від післявоєнних бараків до сучасного соціального житла", – сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/MinDevUA/14977

Теги: #міста #японія #досвід

12:28 01.04.2026
Україна отримала майже $1,3 млрд від уряду Японії – Свириденко

