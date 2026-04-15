Сибіга заявив ізраїльському колезі про неприпустимість заходження до порту Ізраїлю судна РФ із викраденим зерном

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонної розмови з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром наголосив на неприпустимості заходження до ізраїльського порту російського судна з викраденим українським зерном, зазначивши, що незаконний експорт краденої сільськогосподарської продукції є частиною ширших військових зусиль Росії.

"Я звернув увагу на російське судно, яке перевозило зерно, викрадене з України, якому дозволили пришвартуватися в одному з портів Ізраїлю. Я наголосив, що незаконний експорт викраденої української сільськогосподарської продукції є частиною ширших військових зусиль Росії. Така незаконна торгівля краденими товарами не повинна допускатися", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Також вони зосередилися, зокрема, на питаннях безпеки та ситуації на Близькому Сході, обмінявшись думками щодо можливого подальшого розвитку подій.

"Ми підтвердили нашу взаємну зацікавленість у просуванні двостороннього порядку денного та підтримці активного діалогу, зокрема з питань безпеки. Ми домовилися залишатися в тісному контакті", – зазначив глава МЗС.

Раніше кореспондент Axios Барак Равід повідомив, що Україна звернулася до Ізраїлю за роз'ясненнями щодо того факту, що судно, яке нібито належить до "тіньового флоту" Росії, пришвартувалося в порту Хайфи з партією пшениці, що походить з територій, захоплених Росією в України під час війни.

За словами журналіста, цей інцидент може виявитися суттєвим порушенням Ізраїлем санкцій США та інших країн, накладених на Росію та її "тіньовий флот".

"Якщо це справді так, то це серйозний інцидент, який суперечить заявленій політиці уряду Ізраїлю. Україна вимагає від Ізраїлю зупинити російське судно, яке, за словами України, підпадає під міжнародні санкції, та не допустити його виходу з порту", – пише він.

