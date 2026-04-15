Інтерфакс-Україна
Події
01:53 15.04.2026

Сибіга заявив ізраїльському колезі про неприпустимість заходження до порту Ізраїлю судна РФ із викраденим зерном

2 хв читати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонної розмови з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром наголосив на неприпустимості заходження до ізраїльського порту російського судна з викраденим українським зерном, зазначивши, що незаконний експорт краденої сільськогосподарської продукції є частиною ширших військових зусиль Росії.

"Я звернув увагу на російське судно, яке перевозило зерно, викрадене з України, якому дозволили пришвартуватися в одному з портів Ізраїлю. Я наголосив, що незаконний експорт викраденої української сільськогосподарської продукції є частиною ширших військових зусиль Росії. Така незаконна торгівля краденими товарами не повинна допускатися", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Також вони зосередилися, зокрема, на питаннях безпеки та ситуації на Близькому Сході, обмінявшись думками щодо можливого подальшого розвитку подій.

"Ми підтвердили нашу взаємну зацікавленість у просуванні двостороннього порядку денного та підтримці активного діалогу, зокрема з питань безпеки. Ми домовилися залишатися в тісному контакті", – зазначив глава МЗС.

Раніше кореспондент Axios Барак Равід повідомив, що Україна звернулася до Ізраїлю за роз'ясненнями щодо того факту, що судно, яке нібито належить до "тіньового флоту" Росії, пришвартувалося в порту Хайфи з партією пшениці, що походить з територій, захоплених Росією в України під час війни.

За словами журналіста, цей інцидент може виявитися суттєвим порушенням Ізраїлем санкцій США та інших країн, накладених на Росію та її "тіньовий флот".

"Якщо це справді так, то це серйозний інцидент, який суперечить заявленій політиці уряду Ізраїлю. Україна вимагає від Ізраїлю зупинити російське судно, яке, за словами України, підпадає під міжнародні санкції, та не допустити його виходу з порту", – пише він.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2044142066037399694?s=20

https://x.com/BarakRavid/status/2044111045552185668?s=20

Теги: #ізраїль #зерно #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:13 17.04.2026
Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

21:38 16.04.2026
Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

19:08 16.04.2026
Лідери Ізраїлю та Лівану погодили 10-денне припинення вогню - Трамп

Лідери Ізраїлю та Лівану погодили 10-денне припинення вогню - Трамп

18:44 16.04.2026
ДТЗ намагається стягнути по суду з РФ $1,6 млн через руйнування підприємства внаслідок ракетного обстрілу у березні 2025 р.

ДТЗ намагається стягнути по суду з РФ $1,6 млн через руйнування підприємства внаслідок ракетного обстрілу у березні 2025 р.

17:12 16.04.2026
МЗС звернулося до Ізраїлю по правову допомогу у зв'язку із розвантаженням в порту Хайфа судна з краденим українським зерном

МЗС звернулося до Ізраїлю по правову допомогу у зв'язку із розвантаженням в порту Хайфа судна з краденим українським зерном

12:57 16.04.2026
СБУ викрила ще двох ворожих агітаторів, один із них – колишній семінарист УПЦ (МП)

СБУ викрила ще двох ворожих агітаторів, один із них – колишній семінарист УПЦ (МП)

12:38 16.04.2026
Глава МЗС Ізраїлю подякував Україні за запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму

Глава МЗС Ізраїлю подякував Україні за запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму

08:46 16.04.2026
Танкер зі скрапленим газом із підсанкційного російського заводу "Портова" прямує до Індії – ЗМІ

Танкер зі скрапленим газом із підсанкційного російського заводу "Портова" прямує до Індії – ЗМІ

07:21 16.04.2026
США не поновлюватимуть ліцензії на продаж російської та іранської нафти – Мінфін

США не поновлюватимуть ліцензії на продаж російської та іранської нафти – Мінфін

19:47 15.04.2026
Генштаб ЦАХАЛ затвердив нові плани бойових дій проти Ірану

Генштаб ЦАХАЛ затвердив нові плани бойових дій проти Ірану

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

Проєкт із захисту реформ у секторі справедливості запускається в Україні за підтримки ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА