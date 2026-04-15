00:55 15.04.2026

Сибіга: Ісландія та Польща приєднались до угоди зі створення Спецтрибуналу проти агресії РФ

Ісландія та Польща підтвердили готовність приєднатися до угоди щодо Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми вдячні нашим ісландським та польським партнерам за цей важливий крок. Це знаменує собою поворотний момент: з 17 підтвердженнями ми офіційно перетнули юридичний мінімум у кількості держав-членів, необхідних для голосування за угоду", – написав він у соцмережі Х.

За словами глави МЗС, розширена часткова угода (EPA) щодо керівного комітету Спеціального трибуналу тепер може бути винесена на розгляд та прийнята під час засідання комітету міністрів Ради Європи на рівні міністрів у Кишиневі 14-15 травня.

"Минуло менше року з того часу, як ми дали зелене світло Трибуналу 9 травня 2025 року, коли зібрали міністрів закордонних справ країн Європи у Львові. І тепер ми підготували всі правові кроки для початку роботи Трибуналу", – пише він.

Сибіга додав, що "ми продовжуватимемо збирати підписи країн для приєднання – як у рамках Ради Європи, так і поза нею, на всіх континентах та в усіх регіонах. Ми закликаємо всі держави приєднатися до цих історичних зусиль щодо відповідальності".

"Злочинці в Москві повинні усвідомити, що правосуддя неминуче. Від звичайних російських виконавців до вищого військового та політичного керівництва. Підзвітність має вирішальне значення для міцного миру", – резюмував міністр.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2044128028465279186?s=46&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg

21:38 16.04.2026
Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

21:09 16.04.2026
У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

18:44 16.04.2026
ДТЗ намагається стягнути по суду з РФ $1,6 млн через руйнування підприємства внаслідок ракетного обстрілу у березні 2025 р.

ДТЗ намагається стягнути по суду з РФ $1,6 млн через руйнування підприємства внаслідок ракетного обстрілу у березні 2025 р.

16:57 16.04.2026
Уряд Швеції ухвалив два законопроєкти щодо приєднання до Спецтрибуналу

Уряд Швеції ухвалив два законопроєкти щодо приєднання до Спецтрибуналу

12:57 16.04.2026
СБУ викрила ще двох ворожих агітаторів, один із них – колишній семінарист УПЦ (МП)

СБУ викрила ще двох ворожих агітаторів, один із них – колишній семінарист УПЦ (МП)

11:54 16.04.2026
Сибіга повідомив про готовність Австрії приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії

Сибіга повідомив про готовність Австрії приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії

08:46 16.04.2026
Танкер зі скрапленим газом із підсанкційного російського заводу "Портова" прямує до Індії – ЗМІ

Танкер зі скрапленим газом із підсанкційного російського заводу "Портова" прямує до Індії – ЗМІ

07:21 16.04.2026
США не поновлюватимуть ліцензії на продаж російської та іранської нафти – Мінфін

США не поновлюватимуть ліцензії на продаж російської та іранської нафти – Мінфін

21:56 15.04.2026
Сибіга: Франція приєдналась до угоди про створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ, 18 країн вже підтримали ініціативу

Сибіга: Франція приєдналась до угоди про створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ, 18 країн вже підтримали ініціативу

12:43 15.04.2026
Зеленський обговорив зі спікером парламенту Норвегії створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Зеленський обговорив зі спікером парламенту Норвегії створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

