Сибіга: Ісландія та Польща приєднались до угоди зі створення Спецтрибуналу проти агресії РФ

Ісландія та Польща підтвердили готовність приєднатися до угоди щодо Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми вдячні нашим ісландським та польським партнерам за цей важливий крок. Це знаменує собою поворотний момент: з 17 підтвердженнями ми офіційно перетнули юридичний мінімум у кількості держав-членів, необхідних для голосування за угоду", – написав він у соцмережі Х.

За словами глави МЗС, розширена часткова угода (EPA) щодо керівного комітету Спеціального трибуналу тепер може бути винесена на розгляд та прийнята під час засідання комітету міністрів Ради Європи на рівні міністрів у Кишиневі 14-15 травня.

"Минуло менше року з того часу, як ми дали зелене світло Трибуналу 9 травня 2025 року, коли зібрали міністрів закордонних справ країн Європи у Львові. І тепер ми підготували всі правові кроки для початку роботи Трибуналу", – пише він.

Сибіга додав, що "ми продовжуватимемо збирати підписи країн для приєднання – як у рамках Ради Європи, так і поза нею, на всіх континентах та в усіх регіонах. Ми закликаємо всі держави приєднатися до цих історичних зусиль щодо відповідальності".

"Злочинці в Москві повинні усвідомити, що правосуддя неминуче. Від звичайних російських виконавців до вищого військового та політичного керівництва. Підзвітність має вирішальне значення для міцного миру", – резюмував міністр.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2044128028465279186?s=46&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg