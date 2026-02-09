Зеленський: Від усіх в Україні треба більше активності, щоб у лютому не було жодного пустого дня для можливості закінчити війну достойно

Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна має допрацювати всі питання щодо забезпечення армії, крім того, від усіх в Україні треба більше активності, щоб у лютому не було жодного пустого дня для можливості посилити державу та закінчити війну достойно, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Була розмова з міністром оборони України, з нашими дипломатами, з учасниками переговорної групи. Від усіх в нашій державі треба більше активності, щоб зараз у лютому не було жодного пустого дня для посилення України і для нашої можливості закінчити війну достойно та надійно", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Також, за його словами, Україна має допрацювати всі питання щодо забезпечення армії, зокрема, це стосується передбаченого і достатнього постачання дронів та інших засобів у війська.

Президент анонсував на цьому тижні значні міжнародні оборонні та безпекові заходи.

"У Європі наша позиція буде представлена достатньо і так само з Америкою. Фактично кожен день зараз наша переговорна група працює щодо тих документів, щодо тих пропозицій, які можуть дати результат на наступних зустрічах", - наголосив глава держави.

Він нагадав, що документи щодо гарантій безпеки готові. "Безпеці немає альтернативи миру, немає альтернативи відновленню нашої держави, немає альтернативи", - зазначив Зеленський.