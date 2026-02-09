Премію фон Клейста Мюнхенської безпекової конференції вперше присудять не людині, а цілому народу – українському, повідомив посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

"Тепер це вже офіційно: премія імені Евальда фон Клейста присуджена українському народу", - написав Макеєв у соціальній мережі Х у понеділок.

Він також висловив вдячність Мюнхенській безпековій конференції та її голові послу Вольфгангу Ішингеру "за чітку позицію" та навів висловлювання Ішингера на прессконференціїї у Берліні: "Росія, вдаючи, що зараз готова до переговорів, одночасно тероризує українське цивільне населення".

62-га Мюнхенська безпекова конференція пройде 13-15 лютого 2026 року у Мюнхені. У ній візьмуть участь близько 200 високопосадовців, у тому числі глави держав, з майже 120 країн.

Евальд фон Клейст був засновником і визначальною особистістю Мюнхенської безпекової конференції. Він очолював впливовий форум протягом понад 30 років і відіграв важливу роль у просуванні трансатлантичного діалогу з питань безпеки та залучення післявоєнної Німеччини в НАТО. До своєї смерті у 2013 році Кляйст залишався активним у справах безпеки та постійним учасником MSC. Премія Евальда фон Клейста була заснована ще до його смерті та присуджується людям, які зробили особливий внесок у "справу миру та вирішення конфліктів".