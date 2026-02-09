Інтерфакс-Україна
Події
20:01 09.02.2026

Премія імені Евальда фон Клейста присуджена українському народу

1 хв читати
Премія імені Евальда фон Клейста присуджена українському народу

Премію фон Клейста Мюнхенської безпекової конференції вперше присудять не людині, а цілому народу – українському, повідомив посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

"Тепер це вже офіційно: премія імені Евальда фон Клейста присуджена українському народу", - написав Макеєв у соціальній мережі Х у понеділок.

Він також висловив вдячність Мюнхенській безпековій конференції та її голові послу Вольфгангу Ішингеру "за чітку позицію" та навів висловлювання Ішингера на прессконференціїї у Берліні: "Росія, вдаючи, що зараз готова до переговорів, одночасно тероризує українське цивільне населення".

62-га Мюнхенська безпекова конференція пройде 13-15 лютого 2026 року у Мюнхені. У ній візьмуть участь близько 200 високопосадовців, у тому числі глави держав, з майже 120 країн.

Евальд фон Клейст був засновником і визначальною особистістю Мюнхенської безпекової конференції. Він очолював впливовий форум протягом понад 30 років і відіграв важливу роль у просуванні трансатлантичного діалогу з питань безпеки та залучення післявоєнної Німеччини в НАТО. До своєї смерті у 2013 році Кляйст залишався активним у справах безпеки та постійним учасником MSC. Премія Евальда фон Клейста була заснована ще до його смерті та присуджується людям, які зробили особливий внесок у "справу миру та вирішення конфліктів".

 

Теги: #народ #клейст #премія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:01 02.02.2026
Три українські книжки номінували на польську премію Капусцінського

Три українські книжки номінували на польську премію Капусцінського

08:05 30.01.2026
Премія Читомо–2025 оголосила переможців

Премія Читомо–2025 оголосила переможців

01:15 16.01.2026
Венесуельська політикиня Мачадо під час зустрічі передала Трампу свою Нобелівську премію миру

Венесуельська політикиня Мачадо під час зустрічі передала Трампу свою Нобелівську премію миру

17:07 06.01.2026
Оприлюднено список претендентів на премію імені Левка Ревуцького у 2026 році

Оприлюднено список претендентів на премію імені Левка Ревуцького у 2026 році

13:14 26.12.2025
"Метінвест" отримав премію Глобального договору ООН в Україні за створення підземного шпиталю

"Метінвест" отримав премію Глобального договору ООН в Україні за створення підземного шпиталю

11:13 10.12.2025
Неурядова організація з України "Проліска" стала лауреатом премії Нансена у 2025 році

Неурядова організація з України "Проліска" стала лауреатом премії Нансена у 2025 році

14:47 01.12.2025
Оголошено переможців КонтраFACTS Media Awards 2025

Оголошено переможців КонтраFACTS Media Awards 2025

09:55 30.11.2025
Фільм "Ти – космос" став переможцем премії кінокритиків "Кіноколо" у 2025 році

Фільм "Ти – космос" став переможцем премії кінокритиків "Кіноколо" у 2025 році

14:23 30.10.2025
Премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила претендентів на нагороду 2025р.

Премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила претендентів на нагороду 2025р.

12:00 23.10.2025
У Києві відзначать національною премією "Скарб нації" тих, хто у воєнний час захищає та розвиває країну

У Києві відзначать національною премією "Скарб нації" тих, хто у воєнний час захищає та розвиває країну

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Від усіх в Україні треба більше активності, щоб у лютому не було жодного пустого дня для можливості закінчити війну достойно

Вівторок по всій Україні пройде з обмеженнями електроенергії –"Укренерго"

Відновлено теплопостачання на Троєщині в Києві

Об’єкти "Нафтогазу" другу добу під масованими ударами РФ

Зеленський: у Києві 1,4 тис. будинків без опалення, буде роздано 40 тис. "пакунків тепла"

ОСТАННЄ

Зеленський: Від усіх в Україні треба більше активності, щоб у лютому не було жодного пустого дня для можливості закінчити війну достойно

11 ОБрАА "Херсон" повідомила про загибель екіпажу гелікоптера Мі-24

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА в Одесі

П'ятеро дітей і 10 дорослих евакуйовано з прикордоння Харківської області – поліція

Перспективи та безпеки Європи обговорять лідери приблизно 20 країн на 9-му Українському ланчі на MSC

Народна депутатка просить Міноборони пояснити розформування 2-го Іноземного легіону

Львівська мережа Pizza Hot відкриє п'ять закладів у Луцьку

Вівторок по всій Україні пройде з обмеженнями електроенергії –"Укренерго"

Троє людей поранено на Дніпропетровщині протягом дня – ОВА

ДШВ ЗСУ оприлюднило офіційну позицію щодо підозри, висунутої посадовій особі тилу однієї з військових частин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА