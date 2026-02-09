Інтерфакс-Україна
Події
19:57 09.02.2026

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА в Одесі

1 хв читати
УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА в Одесі
Фото: https://www.facebook.com/

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА в Одесі.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області спільно з рятувальниками надали допомогу на місці ліквідації наслідків чергової атаки на Одесу", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Волонтери надали першу домедичну допомогу п'яти постраждалим, ще п'ятеро отримали першу психологічну допомогу.

Як повідомлялося, в ніч на понеділок російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинув 35-річний чоловік. Постраждали дві людини, серед них 19-річна дівчина. У Приморському районі зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

630942590-1341872241317976-8729889817516552694-n

Теги: #допомога #тчху #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:51 09.02.2026
Ворог ударив по Новгород-Сіверському: один загиблий, четверо постраждалих - ОВА

Ворог ударив по Новгород-Сіверському: один загиблий, четверо постраждалих - ОВА

00:10 09.02.2026
Україна за два тижні отримала 17 гуманітарних вантажів для підтримки енергетики – Шмигаль

Україна за два тижні отримала 17 гуманітарних вантажів для підтримки енергетики – Шмигаль

21:40 08.02.2026
"Нафтогаз" спрямував додаткові ремонтні бригади в Київ на допомогу енергетикам

"Нафтогаз" спрямував додаткові ремонтні бригади в Київ на допомогу енергетикам

12:41 08.02.2026
Через російські обстріли Краматорська загинула одна людина, ще троє поранені

Через російські обстріли Краматорська загинула одна людина, ще троє поранені

10:29 08.02.2026
УЧХ передав спорядження добровільним пожежним дружинам Херсонщини

УЧХ передав спорядження добровільним пожежним дружинам Херсонщини

21:31 07.02.2026
Україна отримала та планує отримати ще 354 генератори від чеської організації Post Bellum - Сибіга

Україна отримала та планує отримати ще 354 генератори від чеської організації Post Bellum - Сибіга

17:58 07.02.2026
Президент доручив уряду надати необхідну допомогу Одещині та Миколаївщині через складні погодні умови

Президент доручив уряду надати необхідну допомогу Одещині та Миколаївщині через складні погодні умови

09:56 07.02.2026
УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

УЧХ евакуював пацієнтів пансіонату для людей з психічними порушеннями із Запорізької області

23:52 06.02.2026
Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

20:45 06.02.2026
У Бериславі російські військові атакували дронами евакуаційний автомобіль волонтерів, є загиблий - ОВА

У Бериславі російські військові атакували дронами евакуаційний автомобіль волонтерів, є загиблий - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Від усіх в Україні треба більше активності, щоб у лютому не було жодного пустого дня для можливості закінчити війну достойно

Вівторок по всій Україні пройде з обмеженнями електроенергії –"Укренерго"

Відновлено теплопостачання на Троєщині в Києві

Об’єкти "Нафтогазу" другу добу під масованими ударами РФ

Зеленський: у Києві 1,4 тис. будинків без опалення, буде роздано 40 тис. "пакунків тепла"

ОСТАННЄ

Зеленський: Від усіх в Україні треба більше активності, щоб у лютому не було жодного пустого дня для можливості закінчити війну достойно

11 ОБрАА "Херсон" повідомила про загибель екіпажу гелікоптера Мі-24

Премія імені Евальда фон Клейста присуджена українському народу

П'ятеро дітей і 10 дорослих евакуйовано з прикордоння Харківської області – поліція

Перспективи та безпеки Європи обговорять лідери приблизно 20 країн на 9-му Українському ланчі на MSC

Народна депутатка просить Міноборони пояснити розформування 2-го Іноземного легіону

Львівська мережа Pizza Hot відкриє п'ять закладів у Луцьку

Вівторок по всій Україні пройде з обмеженнями електроенергії –"Укренерго"

Троє людей поранено на Дніпропетровщині протягом дня – ОВА

ДШВ ЗСУ оприлюднило офіційну позицію щодо підозри, висунутої посадовій особі тилу однієї з військових частин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА