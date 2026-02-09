Фото: https://www.facebook.com/

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА в Одесі.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області спільно з рятувальниками надали допомогу на місці ліквідації наслідків чергової атаки на Одесу", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Волонтери надали першу домедичну допомогу п'яти постраждалим, ще п'ятеро отримали першу психологічну допомогу.

Як повідомлялося, в ніч на понеділок російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинув 35-річний чоловік. Постраждали дві людини, серед них 19-річна дівчина. У Приморському районі зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.