19:48 09.02.2026

П'ятеро дітей і 10 дорослих евакуйовано з прикордоння Харківської області – поліція

З Гонторівки та Шевченкова Першого Вовчанської громади Харківської області, які перебувають під постійними обстрілами, евакуйовано 15 людей, серед яких немовля, повідомив відділ комунікацій ГУ Нацполіції в області.

"Серед евакуйованих п’ятеро дітей та 10 дорослих. Наймолодшій дитині лише шість місяців", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці проводили евакуаційні заходи у взаємодії з іноземними волонтерами з Бразилії та за підтримки благодійних організацій "Троянда на руці", "Єдність та Сила" та "Незламна".

 

Теги: #харківщина #евакуація

