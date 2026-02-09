Інтерфакс-Україна
Події
19:42 09.02.2026

Перспективи та безпеки Європи обговорять лідери приблизно 20 країн на 9-му Українському ланчі на MSC

Якими є перспективи завершення війни Росії проти України, як посилити європейську безпеку разом з Україною та яким чином інтегрувати Україну в європейський простір як джерело безпеки, інновацій та довгострокового економічного зростання, ці теми є головними на 9-му Українському ланчі під час Мюнхенської конференції з безпеки (MSC).

Як йдеться у пресрелізі Фонда Віктора Пінчука та Ялтинської європейської стратегії (YES), які виступають організаторами події, 14 лютого на ній очікуються виступи президентів Чехії Петра Павла, Фінляндії Александера Стубба, Латвії Едгарса Рінкевичса, прем’єр-міністрів Хорватії Андрея Пленковича, Данії Метте Фредеріксен, Нідерландів Діка Схоофа, Норвегії Йонаса Гара Стьоре, Швеції Ульфа Крістерссона.

Серед інших учасників дискусії будуть глави МЗС Польщі Радослав Сікорський, Канади Аніта Ананд, Австрії Беате Майнль-Райзінгер, Естонії Маргус Цахкна, Молдови Міхай Попшой, а також європейська комісарка з питань розширення Марта Кос та Європейський комісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс, очільник Штабу німецької армії Крістіан Фройдінг та кілька членів Палата представників США.

"Україна сьогодні — це передова лінія, де формується майбутнє європейської безпеки. Тут перевіряється здатність Європи захищати власні цінності та інтереси. Але цей фронтир зазнає жорстоких атак та потребує рішучої та постійної підтримки", – наголошується в анонсі події.

Модераторка дискусії виступить головна редакторка журналу The Economist Занні Мінтон Беддос.

Онлайн-трансляція Українського ланчу розпочнеться о 14:30 за київським часом 14 лютого 2026 року на YouTube-каналі Фонду Віктора Пінчука.

Як повідомлялося, цього року вперше Фонд Віктора Пінчука у партнерстві з MSC, Офісом президента України та Асоціацією оборонної промисловості України відкриють спеціальний Український дім в Мюнхені, який працюватиме протягом роботи безпекової конференції в Мюнхені з 12 до 14 лютого за адресою Kardinal-Faulhaber-Straße 14.

Передбачається, що цього року Мюнхенська конференція з безпеки збере понад 1 тис. учасників з понад 115 країн, серед яких близько 60 глав держав та урядів. За даними організаторів, більше двох третин усіх європейських глав держав та урядів вже підтвердили свою участь.

"MSC також рада вітати найбільшу в історії делегацію США, до складу якої входить понад чверть членів Сенату США", – наголошували організатори.

За їх даними, у конференції візьмуть участь понад 50 лідерів міжнародних організацій – більше, ніж будь-коли раніше, серед них глави ЄС, НАТО, АСЕАН, ОБСЄ, Світового банку, Світової організації торгівлі та численних агентств ООН.

 

Теги: #подія #мюнхен

