Народна депутатка просить Міноборони пояснити розформування 2-го Іноземного легіону

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність") звернулася до міністра оборони Михайла Федорова з проханням пояснити рішення про розформування 2-го Іноземного легіону.

"Отримую звернення від військовослужбовців щодо рішення про розформування 2-го Іноземного легіону та переведення особового складу до штурмових підрозділів, тому направила звернення до Міністра оборони з проханням роз’яснити технічні нюанси процесу та стратегічну мету", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За її словами, військові звертають увагу на ключові проблеми, які виникають у зв'язку із такою реорганізацією: зокрема, на невідповідність завдань, які ставитимуть у новому підрозділі, їхній підготовці та кваліфікації, а також на неможливість ефективно реалізовувати операції та тактику, яка була напрацьована за час існування Легіону.

"Серед озвучених військовослужбовцями проблем - мовний бар’єр, адже в Іноземному легіоні всі командири були двомовними, а якісна комунікація та взаєморозуміння на війні – це збереження життів військових. Вони також наголошують на обманутих очікуваннях добровольців, які мали служити в окремому підрозділі, та на зниженні бойового духу. На думку військовослужбовців, переведення частини особового складу зумовило "просідання" на окремих позиціях та втрати серед особового складу", - зазначила народна депутатка.

За словами Фріз, це рішення не лише викликає питання щодо майбутньої інтеграції іноземців до цих підрозділів, а й спонукає добровольців до розірвання контрактів через розчарування від рішень військового керівництва,

"Вже станом на сьогодні рішення про ліквідацію 2-го Іноземного легіону суттєво зменшило потік іноземних добровольців в Збройні Сили та призвело до розірвання контрактів іноземними добровольцями", - підкреслила народна депутатка.

Вона додала, що українській армії зараз критично потрібні вмотивовані військовослужбовці, тому державна політика має бути стабільною та забезпечувати умови служби для добровольців із різних країн світу.