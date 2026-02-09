Інтерфакс-Україна
19:00 09.02.2026

Львівська мережа Pizza Hot відкриє п'ять закладів у Луцьку

Львівська мережа піцерій Pizza Hot 11 лютого відкриє п'ять нових закладів у Луцьку, повідомила Українська рада торговельних центрів (УРТЦ).

Згідно з повідомленням, згодом планується відкриття ще двох локацій у Луцьку, а також подальше масштабування в інших містах Волинської області.

Як повідомлялося, у листопаді 2025 року російським ракетним обстрілом був знищений виробничий цех Pizza Hot. Мережа перезапустила виробництво наприкінці грудня.

За даними на сайті Pizza Hot, мережа представлена у Львові, Івано-Франківську, Дрогобичі та Долині.

 

