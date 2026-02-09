Інтерфакс-Україна
Події
18:51 09.02.2026

Вівторок по всій Україні пройде з обмеженнями електроенергії –"Укренерго"

Фото: Pixabay

НЕК "Укренерго" у вівторок обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України протягом доби.

"Завтра, 10 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – повідомило "Укренерго" в Телеграм-каналі.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

Як повідомлялося, з 13 січня, після чергової масованої атаки РФ, весь Київ перейшов на режим екстрених відключень е/е. До цього вони застосовувалися з 9 січня на лівому березі столиці й періодично – на правому. З опівночі 29 січня Київ почав жити за тимчасовими графіками, які не передбачають груп споживачів, а застосовуються для кожного будинку окремо. Про години відключень потрібно дізнаватися в інформресурсах "ДТЕК Київські електромережі". Також графіки погодинних відключень не діють, зокрема, для частини Одещини.

Теги: #відключення_світла

