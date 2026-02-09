Інтерфакс-Україна
Події
18:48 09.02.2026

Троє людей поранено на Дніпропетровщині протягом дня – ОВА

1 хв читати
Троє людей поранено на Дніпропетровщині протягом дня – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Три людини дістали поранень через ворожі атаки у Синельниківському та Нікопольскому районах, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Васильківській громаді Синельниківського району зруйнований приватний будинок, більш ніж десяток – пошкоджені. Поранені жінки 71 і 63 років. На Нікопольщині потерпали райцентр, Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська громади. Постраждав 59-річний чоловік. Понівечені вісім приватних осель, фермерське господарство та сонячні панелі", - написав він у Телеграмі.

За його словами, також під ударами був обласний центр та Святовасилівська громада Дніпровського району, а також Зеленодольська громада Криворізького району. Всього ворог завдав 27 ударів, спрямувавщи на область ракету, безпілотники та артилерію.

Теги: #дніпропетровщина

