Троє людей поранено на Дніпропетровщині протягом дня – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Три людини дістали поранень через ворожі атаки у Синельниківському та Нікопольскому районах, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Васильківській громаді Синельниківського району зруйнований приватний будинок, більш ніж десяток – пошкоджені. Поранені жінки 71 і 63 років. На Нікопольщині потерпали райцентр, Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська громади. Постраждав 59-річний чоловік. Понівечені вісім приватних осель, фермерське господарство та сонячні панелі", - написав він у Телеграмі.

За його словами, також під ударами був обласний центр та Святовасилівська громада Дніпровського району, а також Зеленодольська громада Криворізького району. Всього ворог завдав 27 ударів, спрямувавщи на область ракету, безпілотники та артилерію.