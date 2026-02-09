ДШВ ЗСУ оприлюднило офіційну позицію щодо підозри, висунутої посадовій особі тилу однієї з військових частин

Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України рішуче засуджує будь-які прояви корупції, зловживання службовим становищем та дії, що підривають довіру суспільства і завдають шкоди боєздатності армії.

"Інформація, оприлюднена правоохоронними органами щодо підозри, висунутої посадовій особі тилу однієї з підпорядкованих військових частин, є вкрай серйозною. Командування ДШВ ЗС України дотримується принципу нульової толерантності до корупції та наголошує: кожен військовослужбовець, незалежно від звання чи посади, несе персональну відповідальність за свої дії відповідно до закону", - йдеться у повідомленні у офіційному телеграм-каналі ДШВ.

Зазначається, що командування ДШВ повністю сприяє органам досудового розслідування, надає всю необхідну інформацію та забезпечує проведення слідчих заходів та інших перевірок з метою встановлення всіх обставин події.

У повідомленні не уточнюються обставини справи. Втім, у понеділок повідомлялось, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили та заблокували масштабну корупційну схему під час постачання продуктів харчування для бойових підрозділів ЗСУ у Дніпропетровській області.

"За даними слідства, організатором оборудки став начальник продовольчої служби однієї з військових частин. Він діяв у змові із засновником та комерційним директором підприємства-постачальника продуктів харчування для ЗСУ", – йдеться у повідомленні на сайті ДБР у понеділок.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн грн, а також боргові розписки на $120 тис.

Начальника продовольчої служби затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство), ч. 2 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану).

Про підозру також повідомили його підлеглій із продовольчої служби тилу логістики. За даними слідства, вона отримувала готівку від постачальників за списування неякісних продуктів та передавала частину коштів керівнику.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.