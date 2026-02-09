Свириденко: Уряд виділив 231 млн грн на завершення облаштування шкільних укриттів в 11 областях

Фото: КМДА

Кабінет міністрів України перерозподілив 231 млн грн субвенції на завершення робіт з облаштування шкільних укриттів у 11 областях – це 22 проєкти, що виконані щонайменше на 60%, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Ухвалили рішення перерозподілити 231 млн грн субвенції на завершення робіт з облаштування шкільних укриттів у 11 областях. Уряд спрямовує кошти на 22 проєкти, які перебувають на завершальній стадії та виконані щонайменше на 60% в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях", - написала вона у телеграм-каналі у понеділок.

За її словами, це дозволить уже цього року завершити будівництво та забезпечити безпечні умови офлайн або змішаного навчання для 10 тисяч українських дітей у школах, військових ліцеях, військово-морських ліцеях та ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою

"Безпека освіти — пріоритет Уряду. Саме тому загалом у держбюджеті на цей рік ми заклали 5 млрд грн на шкільні укриття, у першу чергу в прифронтових регіонах. Робимо все для того, щоб діти могли якнайшвидше повертатися до очного навчання там, де дозволяє безпекова ситуація", - наголосила прем’єрка.