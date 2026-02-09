Інтерфакс-Україна
18:02 09.02.2026

Комунікації Rozetka очолила екскерівниця комунікацій "Acino Україна" та "Нової пошти" Нестерчук

Директоркою з комунікацій найбільшого українського онлайн-маркетплейсу Rozetka стала екскерівниця відділу комунікацій у "Acino Україна" Яна Нестерчук.

"Вже майже місяць як я приєдналася до команди Rozetka в ролі директора з комунікацій. Це нова посада для компанії, і ми разом починаємо неймовірно цікаву подорож", - написала Нестерчук у Facebook в понеділок.

До Acino Україна" Нестерчук з липня 2018 року по липень 2021 року була керівником корпоративних комунікацій "Нової пошти", що входить до групи NOVA, а до того працювала з березня 2016 року по липень 2018 у найбільшому операторі мобільного зв’язку "Київстар".

Як повідомлялося із посиланням на YouControl, компанії корпоративної групи Rozetka за січень-вересень 2025 року отримали сумарно 30,2 млрд грн виторгу, що становить 76% загальної виручки 10 найбільших онлайн-ритейлерів.

Rozetka засновано 2005 року в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними. Пізніше співвласником компанії став фонд під управлінням Horizon Capital. На сьогодні компанія трансформувалася в мультикатегорійний онлайн-маркетплейс, але теж розвиває мережу власних магазинів.

