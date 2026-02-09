Інтерфакс-Україна
17:42 09.02.2026

Відновлено теплопостачання на Троєщині в Києві

Фото: https://www.facebook.com/alyxrum

Теплопостачання на столичній Троєщині відновлено, повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум.

"Разом із Послом ЄС в Україні Катаріна Матернова побували на Троєщині – одному з районів Києва, який найбільше відчув на собі наслідки російських ударів по тепловій генерації. На місці ми побачили головне: теплопостачання на Троєщині відновлено", - повідомила вона у Facebook.

Перша заступниця міністра підкреслила, що це результат цілодобової роботи аварійних бригад: у складі 176 бригад працюють 840 робітників, зокрема було залучено 83 бригади (345 людей) з інших областей, підприємств Києва та "Укрзалізниці".

"Водночас важливо розуміти: навіть після відновлення подачі тепла будівлям потрібен час, щоб прогрітися – інколи це займає кілька днів. Паралельно тривають роботи з розморожування окремих стояків і ліквідації локальних аварій у будинках та бюджетних установах", - констатувала вона.

При цьому ситуація в Києві залишається складною: станом на ранок 8 лютого через зупинку ТЕЦ-4 після обстрілу без теплопостачання залишалися 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах. Наразі бригади продовжують усувати 287 аварійних ситуацій у житлових будинках та об’єктах бюджетної сфери.

теплопостачання #троєщина

