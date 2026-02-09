Інтерфакс-Україна
17:33 09.02.2026

Сирський: Загальні втрати противника у січні склали 31,7 тис. осіб, що на 9 тис. перевищує обсяги поповнення

Фото: https://www.facebook.com

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що за підсумками січня загальні втрати противника значно перевищили обсяги його поповнення – майже 32 тис. осіб проти 9 тисяч: "таку тенденцію потрібно продовжувати і зміцнювати"

"Збройні сили України стабілізовували обстановку на фронті, зупиняли противника, ефективно знищували його особовий склад та техніку. Загальні втрати противника в перший місяць року склали 31,7 тис. осіб, що на 9 тис. перевищує обсяги його поповнення за той самий період. Таку тенденцію потрібно продовжувати і зміцнювати", - написав він у телеграм-каналі у понеділок за підсумками бойової роботи ЗСУ у січні 2026.

За його словами, "у ході відвертої розмови проаналізували стан виконання бойових та оперативних завдань, в тому числі щодо відбиття повітряних ударів противника, комплектування і забезпечення наших військ, проведення інженерно-фортифікаційних робіт, підтримання стану правопорядку в ЗС України тощо.

Сирський навів статистичні дані щодо підсумків січня 2026р.

"У січні засобами DeepStrike було виконано 48 вогневих завдань з ураження нафтогазової галузі рф. Внаслідок чого зменшена загальна переробка нафти в рф на 19%, або 53,4 млн тон на рік", - написав він.

Повітряні Сили: завдали 80 авіаударів, ударні БпЛА Сил оборони України здійснили більше 300 тисяч спеціальних завдань. В результаті завданих ударів по аеродромах противника зменшилось застосування ворогом керованих авіабомб на 5%.

Робота ППО: попри наявний дефіцит засобів ураження у січні силами ППО було знищено 21,7 тис. повітряних цілей та 21,6 тис. БпЛА різних типів противника.

"Попри чотири роки повномасштабної війни проти переважаючого противника українське військо тримає стрій і продовжує скорочувати чисельність угруповання російського агресора. Щиро вдячний нашим воїнам за стійкість, професіоналізм та самовіддачу", - резюмував Сирський.

Теги: #втрати_ворога #сирський

