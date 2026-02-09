Омбудсман відзначив високий рівень дотримання прав людини під час мобілізації у Хмельницькій області, низький - у Харківській

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що рівень дотримання прав людини під час мобілізаційних заходів суттєво відрізняється в різних регіонах України.

"Серед регіонів із найкращими показниками можна відзначити Хмельницьку область", - сказав він під час засідання ТСК у понеділок.

Лубінець висловив ідею обміну практиками між співробітниками ТЦК і СП у різних регіонах України для застосування законних методів роботи.

За його словами, однією з областей із найгіршим рівнем дотримання прав людини під час мобілізації є Харківська. "Є випадки, коли на території Харківської області не просто не допустили адвоката, а й завдали йому тілесних ушкоджень - адвокату зламали ногу", - повідомив Лубінець.

Водночас омбудсман наголосив, що ситуація в регіонах може змінюватися. "Був період, коли в негативному контексті на перше місце виходила Тернопільська область. Після перевірки з’ясувалося, що там нібито запустили якийсь пілот, який дозволяв відповідним військовим частинам самостійно проводити мобілізаційні заходи", - розповів він.

Лубінець підкреслив, що ці дані не відображають повної картини по країні, адже ґрунтуються виключно на кількості звернень громадян.

Загалом, за його словами, кількість звернень про ймовірні порушення під час мобілізаційних заходів зросла з 18 у 2022 році до 6127 у 2025 році.

Також Лубінець повідомив, що торік до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 34 відомості щодо дій службових осіб ТЦК та СП, які мають ознаки кримінальних правопорушень.