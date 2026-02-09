Інтерфакс-Україна
Події
17:31 09.02.2026

Омбудсман відзначив високий рівень дотримання прав людини під час мобілізації у Хмельницькій області, низький - у Харківській

2 хв читати
Омбудсман відзначив високий рівень дотримання прав людини під час мобілізації у Хмельницькій області, низький - у Харківській

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що рівень дотримання прав людини під час мобілізаційних заходів суттєво відрізняється в різних регіонах України.

"Серед регіонів із найкращими показниками можна відзначити Хмельницьку область", - сказав він під час засідання ТСК у понеділок.

Лубінець висловив ідею обміну практиками між співробітниками ТЦК і СП у різних регіонах України для застосування законних методів роботи.

За його словами, однією з областей із найгіршим рівнем дотримання прав людини під час мобілізації є Харківська. "Є випадки, коли на території Харківської області не просто не допустили адвоката, а й завдали йому тілесних ушкоджень - адвокату зламали ногу", - повідомив Лубінець.

Водночас омбудсман наголосив, що ситуація в регіонах може змінюватися. "Був період, коли в негативному контексті на перше місце виходила Тернопільська область. Після перевірки з’ясувалося, що там нібито запустили якийсь пілот, який дозволяв відповідним військовим частинам самостійно проводити мобілізаційні заходи", - розповів він.

Лубінець підкреслив, що ці дані не відображають повної картини по країні, адже ґрунтуються виключно на кількості звернень громадян.

Загалом, за його словами, кількість звернень про ймовірні порушення під час мобілізаційних заходів зросла з 18 у 2022 році до 6127 у 2025 році.

Також Лубінець повідомив, що торік до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 34 відомості щодо дій службових осіб ТЦК та СП, які мають ознаки кримінальних правопорушень.

Теги: #мобілізація #омбудсмен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:30 04.02.2026
Бойові бригади не залучатимуть до пілотного проєкту зі створення регіональних центрів соціального супроводу зниклих безвісти – військовий омбудсман

Бойові бригади не залучатимуть до пілотного проєкту зі створення регіональних центрів соціального супроводу зниклих безвісти – військовий омбудсман

19:15 30.01.2026
Кількість заброньованих в Україні осіб у 2025р зросла на 30% - Мінекономіки

Кількість заброньованих в Україні осіб у 2025р зросла на 30% - Мінекономіки

11:06 28.01.2026
Освітній омбудсмен: у державних і комунальних школах уроки християнської етики можливі лише за згодою батьків

Освітній омбудсмен: у державних і комунальних школах уроки християнської етики можливі лише за згодою батьків

20:28 27.01.2026
Офіс Військового омбудсмена офіційно розпочав роботу

Офіс Військового омбудсмена офіційно розпочав роботу

11:50 26.01.2026
Від режисера монтажу до стрільця: як 1 центр рекрутингу допомагає цивільним знайти своє місце в українському війську

Від режисера монтажу до стрільця: як 1 центр рекрутингу допомагає цивільним знайти своє місце в українському війську

10:20 26.01.2026
Бідний: Спорт - це не найпростіший спосіб ухилитися від мобілізації

Бідний: Спорт - це не найпростіший спосіб ухилитися від мобілізації

09:44 23.01.2026
В Україні заброньовано понад 5,7 тис. священнослужителів - Держетнополітики

В Україні заброньовано понад 5,7 тис. священнослужителів - Держетнополітики

12:25 20.01.2026
Прокуратура відреагувала на заяви мера Дрогобича про "тиск через мобілізацію"

Прокуратура відреагувала на заяви мера Дрогобича про "тиск через мобілізацію"

11:48 16.01.2026
Свириденко: Міністр оборони Федоров взяв у роботу ситуацію з ТЦК

Свириденко: Міністр оборони Федоров взяв у роботу ситуацію з ТЦК

13:25 14.01.2026
Рада продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

Рада продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

ВАЖЛИВЕ

Відновлено теплопостачання на Троєщині в Києві

Об’єкти "Нафтогазу" другу добу під масованими ударами РФ

Зеленський: у Києві 1,4 тис. будинків без опалення, буде роздано 40 тис. "пакунків тепла"

Наталію Бойко призначено в.о. гендиректора ОГТСУ

РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами, а також 149 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 23 БпЛА

ОСТАННЄ

ДШВ ЗСУ оприлюднило офіційну позицію щодо підозри, висунутої посадовій особі тилу однієї з військових частин

Свириденко: Уряд виділив 231 млн грн на завершення облаштування шкільних укриттів в 11 областях

Комунікації Rozetka очолила екскерівниця комунікацій "Acino Україна" та "Нової пошти" Нестерчук

Відновлено теплопостачання на Троєщині в Києві

Сирський: Загальні втрати противника у січні склали 31,7 тис. осіб, що на 9 тис. перевищує обсяги поповнення

Вітакер заперечив слова Зеленського про тиск Сполучених Штатів щодо завершення війни до початку літа – ЗМІ

Естонія заборонила в'їзд до Шенгенської зони ще більш ніж 1000 російським бойовикам

В Угрупованні об'єднаних сил спростували захоплення окупантами Глушківки біля Куп'янська

Ворог завдав удару по Дніпру, виникла пожежа – ОВА

Зеленський підписав закон, що посилює соціальні гарантії для родин загиблих громадян із особливими заслугами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА