Вітакер заперечив слова Зеленського про тиск Сполучених Штатів щодо завершення війни до початку літа – ЗМІ

Посол США при НАТО Метью Вітакер заперечив слова президента України Володимира Зеленського про встановлення США кінцевого терміну для укладення мирної угоди щодо України, повідомляє The Guardian.

"Про цей червневий термін згадав президент Зеленський. Я не думаю, що це щось, що висунули Сполучені Штати", - заявив він, коментуючи висновки звіту, оприлюдненому перед Мюнхенською конференції з безпеки. "Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися. Ми хочемо, щоб обидві сторони зібралися разом і домовилися про мирну угоду. Ми хотіли б, щоб це сталося якомога швидше, і... ми просто хочемо... щоб страждання і вбивства в Україні припинилися", - сказав він.

Він додав, що в таких умовах встановлення кінцевих термінів, як правило, є "дуже небезпечними".

"Я думаю, що ми просто зробимо це, як тільки все буде готово. Але в кінцевому підсумку обидві сторони - і росіяни, і українці - повинні будуть погодитися на будь-яку угоду, яка буде укладена", - сказав Вітакер.