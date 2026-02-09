Інтерфакс-Україна
Події
17:20 09.02.2026

Вітакер заперечив слова Зеленського про тиск Сполучених Штатів щодо завершення війни до початку літа – ЗМІ

1 хв читати
Вітакер заперечив слова Зеленського про тиск Сполучених Штатів щодо завершення війни до початку літа – ЗМІ

Посол США при НАТО Метью Вітакер заперечив слова президента України Володимира Зеленського про встановлення США кінцевого терміну для укладення мирної угоди щодо України, повідомляє The Guardian.

"Про цей червневий термін згадав президент Зеленський. Я не думаю, що це щось, що висунули Сполучені Штати", - заявив він, коментуючи висновки звіту, оприлюдненому перед Мюнхенською конференції з безпеки. "Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися. Ми хочемо, щоб обидві сторони зібралися разом і домовилися про мирну угоду. Ми хотіли б, щоб це сталося якомога швидше, і... ми просто хочемо... щоб страждання і вбивства в Україні припинилися", - сказав він.

Він додав, що в таких умовах встановлення кінцевих термінів, як правило, є "дуже небезпечними".

"Я думаю, що ми просто зробимо це, як тільки все буде готово. Але в кінцевому підсумку обидві сторони - і росіяни, і українці - повинні будуть погодитися на будь-яку угоду, яка буде укладена", - сказав Вітакер.

Теги: #вітакер_метью #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:57 08.02.2026
Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

18:37 07.02.2026
Зеленський обговорив із міністром ЗС Франції пришвидшення постачання систем ППО

Зеленський обговорив із міністром ЗС Франції пришвидшення постачання систем ППО

17:04 07.02.2026
Зеленський заслухав доповідь переговорної команди: потрібно більше прогресу

Зеленський заслухав доповідь переговорної команди: потрібно більше прогресу

16:05 07.02.2026
Президент доручив посилити мобільні вогневі групи ППО та збільшити програми підтримки громадян

Президент доручив посилити мобільні вогневі групи ППО та збільшити програми підтримки громадян

13:38 07.02.2026
Україна зменшила загрозу від антен в Білорусі, які використовувалися для ударів по Україні – Зеленський

Україна зменшила загрозу від антен в Білорусі, які використовувалися для ударів по Україні – Зеленський

13:13 07.02.2026
Макрон шукає альтернативний діалог з РФ, всі ми хочемо закінчити війну - Зеленський

Макрон шукає альтернативний діалог з РФ, всі ми хочемо закінчити війну - Зеленський

13:10 07.02.2026
Україна довіряє американським гарантіям безпеки, а країни НАТО довіряють одна одній, переконаний Зеленський

Україна довіряє американським гарантіям безпеки, а країни НАТО довіряють одна одній, переконаний Зеленський

13:07 07.02.2026
Пакет процвітання ще доопрацьовується з США та Європою – Зеленський

Пакет процвітання ще доопрацьовується з США та Європою – Зеленський

12:53 07.02.2026
Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

12:29 07.02.2026
Росіяни вперше почали говорити про вільну економічну зону в Донецькій області – Зеленський

Росіяни вперше почали говорити про вільну економічну зону в Донецькій області – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Відновлено теплопостачання на Троєщині в Києві

Об’єкти "Нафтогазу" другу добу під масованими ударами РФ

Зеленський: у Києві 1,4 тис. будинків без опалення, буде роздано 40 тис. "пакунків тепла"

Наталію Бойко призначено в.о. гендиректора ОГТСУ

РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами, а також 149 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 23 БпЛА

ОСТАННЄ

ДШВ ЗСУ оприлюднило офіційну позицію щодо підозри, висунутої посадовій особі тилу однієї з військових частин

Свириденко: Уряд виділив 231 млн грн на завершення облаштування шкільних укриттів в 11 областях

Комунікації Rozetka очолила екскерівниця комунікацій "Acino Україна" та "Нової пошти" Нестерчук

Відновлено теплопостачання на Троєщині в Києві

Сирський: Загальні втрати противника у січні склали 31,7 тис. осіб, що на 9 тис. перевищує обсяги поповнення

Омбудсман відзначив високий рівень дотримання прав людини під час мобілізації у Хмельницькій області, низький - у Харківській

Естонія заборонила в'їзд до Шенгенської зони ще більш ніж 1000 російським бойовикам

В Угрупованні об'єднаних сил спростували захоплення окупантами Глушківки біля Куп'янська

Ворог завдав удару по Дніпру, виникла пожежа – ОВА

Зеленський підписав закон, що посилює соціальні гарантії для родин загиблих громадян із особливими заслугами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА