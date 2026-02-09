Інтерфакс-Україна
16:22 09.02.2026

Естонія заборонила в'їзд до Шенгенської зони ще більш ніж 1000 російським бойовикам

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що країна заборонила ще 1073 бойовикам, які воювали проти України, в’їзд до Шенгенської зони.

"Естонія заборонила ще 1073 бойовикам, які воювали проти України, в’їзд до Шенгенської зони. Близько 1,5 мільйона людей взяли участь в агресії Росії. Вони повертаються додому з насильством. Кількість тяжких злочинів зростає. І цей ризик не зупиняється на кордонах. Європа повинна діяти зараз, щоб захистити наших людей і притягнути агресора до відповідальності", - написав він у соцмережі Х.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у відповідь висловила подяку за "чітке і відповідальне рішення" Естонії.

"Ті, хто брав участь в агресії Росії проти України, не можуть бути в Європі звичайними відвідувачами з необмеженим доступом до наших суспільств. Естонія показала, як слід вирішувати це завдання — рішуче, законно і з чітким розумінням нашої спільної відповідальності. Я закликаю інші європейські країни дотримуватися цього підходу. Захист Європи вимагає єдності, послідовності та чітких наслідків за участь у війні та насильстві", - написала вона під постом Міхала.

