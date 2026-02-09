Інтерфакс-Україна
16:09 09.02.2026

В Угрупованні об'єднаних сил спростували захоплення окупантами Глушківки біля Куп'янська

Повідомлення російських окупантів про нібито захоплення ними селища Глушківка Куп’янського району Харківської області не відповідають дійсності, повідомляється в телеграм-каналі Угруповання об’єднаних сил у понеділок.

"До населених пунктів, захоплених генералами РФ у мріях, снах та доповідях нагору, окрім Куп’янська та Куп’янська-Вузлового додалося селище Глушківка Харківської області. Угруповання об’єднаних сил повідомляє: російські війська не тільки не контролюють Глушківку, але й не присутні в ній навіть в формі малої інфільтрації", - йдеться в повідомленні.

На мапах Генерального штабу Збройних сил України до оперативної інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 понеділка та мапах OSINT-проєкту DeepState Глушківка показана під контролем сил оборони. Американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 8 лютого показує Глушківку у "сірій зоні".

Глушківка знаходиться приблизно в 10 км на південь від Куп’янська на лівому березі річки Оскіл.

Теги: #угруповання_обʼєднаних_сил #глушківка

