Ворог завдав удару по Дніпру, виникла пожежа – ОВА

Окупаційна армія РФ завдала удару по м. Дніпро, внаслідок удару виникла пожежа, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Попередньо, люди не постраждали. Наслідки уточнюються", - написав він у Телеграмі.

Близько 15:00 понеділка Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння із Таганрогу та про швидкісну ціль на Дніпро.

Водночас моніторингові канали повідомляли про вибух у місті.