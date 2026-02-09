15:53 09.02.2026
Ворог завдав удару по Дніпру, виникла пожежа – ОВА
Окупаційна армія РФ завдала удару по м. Дніпро, внаслідок удару виникла пожежа, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
"Попередньо, люди не постраждали. Наслідки уточнюються", - написав він у Телеграмі.
Близько 15:00 понеділка Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння із Таганрогу та про швидкісну ціль на Дніпро.
Водночас моніторингові канали повідомляли про вибух у місті.