Зеленський підписав закон, що посилює соціальні гарантії для родин загиблих громадян із особливими заслугами

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян", що посилює соціальні гарантії для родин загиблих громадян із особливими заслугами перед Україною.

"Документ збільшує розмір щомісячної грошової допомоги до 1,5 мінімальної заробітної плати та фіксує правило її розподілу рівними частинами між усіма членами сім’ї", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Верховної Ради України.

Зазначається, що це дозволить усунути правову невизначеність і забезпечити прозорий механізм виплат без необхідності звернення до суду.