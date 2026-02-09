Об’єкти "Нафтогазу" другу добу під масованими ударами РФ

Фото: Нафтогаз

Російські агресори другу добу поспіль б’ють по нафтогазових об’єктах Групи "Нафтогаз" – знову атакували потужності в Полтавській області після вчорашнього обстрілу та здійснили масовані атаки на Сумщині.

"Упродовж доби ворог знову обстріляв виробничі активи компанії на Полтавщині, а також здійснив нові масовані атаки на підприємства в Сумській області, які тривають і зараз", – йдеться в повідомленні "Нафтогазу" на сайті в понеділок.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, є пошкодження та руйнування обладнання.

"На щастя, постраждалих немає. Після стабілізації безпекової ситуації наші фахівці розпочнуть ліквідацію наслідків атаки", – зазначив він.

Згідно з повідомленням, на місці працюють підрозділи ДСНС та всі відповідні служби.

У компанії акцентували, що з початку року це вже 20-та атака на об’єкти Групи "Нафтогаз".

Як повідомлялося, російські війська у ніч на 8 лютого здійснили чергову масовану атаку дронами на об’єкти Групи "Нафтогаз" у Полтавській області, зафіксовані руйнування обладнання, але люди не постраждали.