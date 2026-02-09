Нардеп Гунько отримав 4 роки тюрми за земельні оборудки

За матеріалами СБУ, Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 4 роки тюрми отримав народний депутат України, якого викрили на незаконному одержанні $85 тис. за оренду землі, повідомляє СБУ.

"За доказової бази Служби безпеки, НАБУ та САП Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила тюремний вирок народному депутату України, якого викрили на земельних оборудках. Відтак нардепа засуджено до 4 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

В повідомленні не вказано ім’я депутата, судячи з фабули справи, йдеться про Анатолія Гунька.

В українській спецслужбі нагадують, що у серпні 2023 року правоохоронці викрили нардепа "на гарячому" під час отримання хабаря у розмірі $85 тис.

Як встановило розслідування, за ці гроші посадовець обіцяв столичному підприємцю передати йому в обробіток державні земельні ділянки Національної академії аграрних наук України.

"Щоб вирішити земельне питання нардеп "гарантував" бізнесмену задіяти власні зв’язки у держустановах", - уточнюється в повідомленні.

За матеріалами СБУ, НАБУ та САП Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила визнати народного депутата винним за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Крім тюремного вироку, як зазначають в СБУ, суд позбавив депутата права бути обраним до органів державної влади й органів місцевого самоврядування та призначеним на посади державної служби строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.