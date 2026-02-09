Інтерфакс-Україна
Події
15:22 09.02.2026

Окупанти завдали удару по залізничній станції в Конотопському районі, загорівся електровоз

1 хв читати
Окупанти завдали удару по залізничній станції в Конотопському районі, загорівся електровоз
Фото: ДСНС Сумщини

Російські окупанти завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Конотопському районі Сумської області, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у понеділок.

"Внаслідок влучання БпЛА по території залізничної станції виникло загоряння електропотяга. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу", - йдеться в повідомленні.

На світлинах і відео з місця події видно, що вогнеборці ліквідували загоряння електровоза. Також пошкоджені елементи контактної мережі залізниці. Чи горіли інші вагони поїзда, і на якій саме станції сталася подія, не повідомляється.

В телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця" вранці у понеділок повідомлялося, що пасажирський поїзд №6102 Бахмач-Пасажирський – Ворожба, який слідує через Конотопський район, "курсує від станції Конотоп із затримкою 1 година". "Зберігаємо рух, не забуваючи про безпеку", - пояснили в УЗ.

Теги: #електровози #конотоп #удар_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 09.02.2026
Ворог завдав удару по Дніпру, виникла пожежа – ОВА

Ворог завдав удару по Дніпру, виникла пожежа – ОВА

12:37 30.01.2026
Трамп просив утриматися до 1 лютого від ударів по Києву, заявили в Кремлі

Трамп просив утриматися до 1 лютого від ударів по Києву, заявили в Кремлі

12:13 30.01.2026
Росія ракетним ударом пошкодила фабрику "Філіп Моріс" під Харковом

Росія ракетним ударом пошкодила фабрику "Філіп Моріс" під Харковом

14:27 27.01.2026
РФ вдарили по об’єкту "Нафтогазу" на заході України, виробничі процеси зупинено – СЕО

РФ вдарили по об’єкту "Нафтогазу" на заході України, виробничі процеси зупинено – СЕО

10:22 17.11.2025
СБУ затримала навідницю з Конотопа, яка встановлювала ретранслятори для навігації російських дронів та ракет

СБУ затримала навідницю з Конотопа, яка встановлювала ретранслятори для навігації російських дронів та ракет

19:58 10.10.2025
У Конотопі на Сумщині повне знеструмлення, вода – за графіком – мер

У Конотопі на Сумщині повне знеструмлення, вода – за графіком – мер

09:12 02.10.2025
Конотоп залишиться без електроенергії та водопостачання через ворожий обстріл - мер

Конотоп залишиться без електроенергії та водопостачання через ворожий обстріл - мер

09:22 05.05.2025
Окупанти вночі завдали ударів по Конотопу, зруйновано об'єкт інфраструктури

Окупанти вночі завдали ударів по Конотопу, зруйновано об'єкт інфраструктури

19:51 18.12.2024
УЗ отримає від ЄБРР кредит EUR 180 млн на закупівлю газопоршневих установок і EUR 300 на купівлю електровозів

УЗ отримає від ЄБРР кредит EUR 180 млн на закупівлю газопоршневих установок і EUR 300 на купівлю електровозів

07:08 07.12.2024
РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі Конотопа

РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі Конотопа

ВАЖЛИВЕ

Відновлено теплопостачання на Троєщині в Києві

Об’єкти "Нафтогазу" другу добу під масованими ударами РФ

Зеленський: у Києві 1,4 тис. будинків без опалення, буде роздано 40 тис. "пакунків тепла"

Наталію Бойко призначено в.о. гендиректора ОГТСУ

РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами, а також 149 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 23 БпЛА

ОСТАННЄ

ДШВ ЗСУ оприлюднило офіційну позицію щодо підозри, висунутої посадовій особі тилу однієї з військових частин

Свириденко: Уряд виділив 231 млн грн на завершення облаштування шкільних укриттів в 11 областях

Комунікації Rozetka очолила екскерівниця комунікацій "Acino Україна" та "Нової пошти" Нестерчук

Відновлено теплопостачання на Троєщині в Києві

Сирський: Загальні втрати противника у січні склали 31,7 тис. осіб, що на 9 тис. перевищує обсяги поповнення

Омбудсман відзначив високий рівень дотримання прав людини під час мобілізації у Хмельницькій області, низький - у Харківській

Вітакер заперечив слова Зеленського про тиск Сполучених Штатів щодо завершення війни до початку літа – ЗМІ

Естонія заборонила в'їзд до Шенгенської зони ще більш ніж 1000 російським бойовикам

В Угрупованні об'єднаних сил спростували захоплення окупантами Глушківки біля Куп'янська

Зеленський підписав закон, що посилює соціальні гарантії для родин загиблих громадян із особливими заслугами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА