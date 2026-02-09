Окупанти завдали удару по залізничній станції в Конотопському районі, загорівся електровоз

Фото: ДСНС Сумщини

Російські окупанти завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Конотопському районі Сумської області, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у понеділок.

"Внаслідок влучання БпЛА по території залізничної станції виникло загоряння електропотяга. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу", - йдеться в повідомленні.

На світлинах і відео з місця події видно, що вогнеборці ліквідували загоряння електровоза. Також пошкоджені елементи контактної мережі залізниці. Чи горіли інші вагони поїзда, і на якій саме станції сталася подія, не повідомляється.

В телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця" вранці у понеділок повідомлялося, що пасажирський поїзд №6102 Бахмач-Пасажирський – Ворожба, який слідує через Конотопський район, "курсує від станції Конотоп із затримкою 1 година". "Зберігаємо рух, не забуваючи про безпеку", - пояснили в УЗ.