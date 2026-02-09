Інтерфакс-Україна
Події
15:20 09.02.2026

FPV-дрони РФ вдарили по енергетиках ДТЕК на Дніпропетровщині

1 хв читати

Російські FPV-дрони атакували ремонтну бригаду ДТЕК потрапила під час відновлення пошкодженої РФ лінії електропередачі в Дніпропетровській області, внаслідок чого автівка повністю згоріла, але люди вціліли.

"7 лютого наші енергетики відновлювали пошкоджену росіянами лінію поблизу фронту. У цей момент два FPV-дрони влучили в автівку – вона повністю згоріла. Енергетики встигли врятуватися, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні ДТЕК в Телеграм у понеділок.

Як повідомлялося, 1 лютого російські агресори свідомо вдарили по автобусу, який перевозив працівників шахти ДТЕК на Дніпропетровщині. Генеральний директор енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко повідомив, що атака на автобус із шахтарями компанії стала найбільшою трагедією серед працівників ДТЕК з початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді загинуло 9 людей, які працювали в ДТЕК. Всього загиблих 16.

3 лютого на Донеччині ремонтна бригада ДТЕК потрапила під обстріл БПЛА – він розірвався поруч із трактором, водій зазнав поранення.

Теги: #дтек #удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:34 09.02.2026
Росіяни вночі вдарили по енергообʼєкту на Волині

Росіяни вночі вдарили по енергообʼєкту на Волині

02:03 09.02.2026
В Одесі стало відомо про загиблого внаслідок російського удару – МВА

В Одесі стало відомо про загиблого внаслідок російського удару – МВА

23:04 08.02.2026
На Сумщині внаслідок російського удару постраждали двоє людей – міськрада

На Сумщині внаслідок російського удару постраждали двоє людей – міськрада

15:00 07.02.2026
РФ перед морозами серйозно пошкодила 2 ТЕС ДТЕК, енергокриза може швидко перерости в гуманітарну – глава ДТЕК

РФ перед морозами серйозно пошкодила 2 ТЕС ДТЕК, енергокриза може швидко перерости в гуманітарну – глава ДТЕК

09:26 07.02.2026
Через атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій в різних регіонах - ДТЕК

Через атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій в різних регіонах - ДТЕК

18:14 06.02.2026
Машинобудівники "ДТЕК Енерго" вперше виготовили шахтну лебідку

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" вперше виготовили шахтну лебідку

14:20 06.02.2026
Обленерго повідомляють про застосування в регіонах екстрених відключень у п'ятницю з обіду

Обленерго повідомляють про застосування в регіонах екстрених відключень у п'ятницю з обіду

21:53 03.02.2026
Росія вночі вдарила по Дарницькій ТЕЦ-5 балістичними ракетами, без тепла та е/е 1129 будинків – глави МЗС та Міненерго

Росія вночі вдарила по Дарницькій ТЕЦ-5 балістичними ракетами, без тепла та е/е 1129 будинків – глави МЗС та Міненерго

10:43 03.02.2026
РФ атакувала обʼєкти енергетики в Одеській області – "ДТЕК"

РФ атакувала обʼєкти енергетики в Одеській області – "ДТЕК"

08:21 03.02.2026
Росія в черговий раз атакувала вночі теплоелектростанції і суттєво пошкодила обладнання - ДТЕК

Росія в черговий раз атакувала вночі теплоелектростанції і суттєво пошкодила обладнання - ДТЕК

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: у Києві 1,4 тис. будинків без опалення, буде роздано 40 тис. "пакунків тепла"

Наталію Бойко призначено в.о. гендиректора ОГТСУ

РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами, а також 149 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 23 БпЛА

Зеленський: Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами – як і завжди, потрібні результати

Зеленський анонсував початок виробництва українських дронів у Німеччині до кінця місяця

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по залізничній станції в Конотопському районі, загорівся електровоз

Бурштинська ТЕС відновлює роботу після ворожої атаки - мер

Бійці Інтербату 12-ї бригади Нацгвардії "Азов" зачистили від окупантів село на добропільському напрямку

СБУ повідомила про підозру ще чотирьом псевдоблогерам, які "зливали" у соцмережі позиції ЗСУ

Зеленський: у Києві 1,4 тис. будинків без опалення, буде роздано 40 тис. "пакунків тепла"

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження ворожого складу боєприпасів, пункту управління та знищення складу БпЛА

Сили оборони зачистили село Придорожнє Запорізького району від окупантів - DeepState

Зеленський підписав закон щодо соціального захисту військовослужбовців-іноземців

ДБР: на Дніпропетровщині начальник продслужби в/ч організував поставку бійцям гнилих овочів та фруктів

Повідомлення про "масові отруєння невідомою речовиною" на Полтавщині не відповідають дійсності – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА