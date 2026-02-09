FPV-дрони РФ вдарили по енергетиках ДТЕК на Дніпропетровщині

Російські FPV-дрони атакували ремонтну бригаду ДТЕК потрапила під час відновлення пошкодженої РФ лінії електропередачі в Дніпропетровській області, внаслідок чого автівка повністю згоріла, але люди вціліли.

"7 лютого наші енергетики відновлювали пошкоджену росіянами лінію поблизу фронту. У цей момент два FPV-дрони влучили в автівку – вона повністю згоріла. Енергетики встигли врятуватися, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні ДТЕК в Телеграм у понеділок.

Як повідомлялося, 1 лютого російські агресори свідомо вдарили по автобусу, який перевозив працівників шахти ДТЕК на Дніпропетровщині. Генеральний директор енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко повідомив, що атака на автобус із шахтарями компанії стала найбільшою трагедією серед працівників ДТЕК з початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді загинуло 9 людей, які працювали в ДТЕК. Всього загиблих 16.

3 лютого на Донеччині ремонтна бригада ДТЕК потрапила під обстріл БПЛА – він розірвався поруч із трактором, водій зазнав поранення.