Бурштинська ТЕС відновлює роботу після ворожої атаки - мер

Бурштинська теплоелектростанція (Івано-Франківська обл.) поступово відновлює роботу після атаки РФ, повідомив міський голова Бурштинської громади Василь Андрієшин.

"Внаслідок ворожих обстрілів у ніч з п’ятниці на суботу постраждала наша теплогенеруюча компанія. Станом на сьогодні теплопостачання, а також подачу холодної та гарячої води частково відновлено, однак поки що не в повному обсязі", - написав він на сторінці в Facebook у понеділок.

Звертаючись до мешканців багатоквартирних будинків, Андрієшин зазначив, що у системі теплопостачання наявне заповітрювання, тому необхідно здійснювати розповітрювання внутрішньобудинкових мереж.

"Управляючі компанії проводять ці роботи, однак через нестачу працівників мешканців просять, за наявності технічної можливості, долучатися до цього процесу самостійно. Це важливо для налагодження стабільного гідравлічного режиму та повноцінного теплопостачання", - написав він.

Як повідомлялося, Російська Федерація в ніч на суботу вдарила по Бурштинській та Добротвірській ТЕС.