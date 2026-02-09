Інтерфакс-Україна
Події
14:53 09.02.2026

Бійці Інтербату 12-ї бригади Нацгвардії "Азов" зачистили від окупантів село на добропільському напрямку



Бійці Інтернаціонального батальйону 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов" зачистили від окупантів н. п. Золотий Колодязь, що у Добропільській громаді Покровського району Донецької області.

"Покинуті напризволяще окупанти місяцями сиділи в підвалах і норах цього села на добропільському напрямку. Щоб остаточно ліквідувати ворожий спротив, за справу зачистки взялися бійці Інтербату 12-ї бригади "Азов". Лише за один день операції їм вдалося взяти в полон 18 військовослужбовців ЗС РФ", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі НГУ.

Згідно з відео, що оприлюднено разом із повідомленням, росіяни знаходилися в оточенні, без зв’язку та відрізаними від постачання біля чотирьох місяців. У штурмі Інтербату брали участь чотири одиниці БМП Bradley та великі українських ударні дронів-гексакоптерів, ймовірно моделі Vampire.

Серед інших військовослужбовців у полон було взято командира взводу, офіцера армії РФ.

Як зазначив заступник командиру Інтербату з позивним "Беретта", всього операція із звільненні Золотого Колодязя тривала 21 день.

Теги: #добробат #село #зачистка #азов

