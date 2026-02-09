СБУ повідомила про підозру ще чотирьом псевдоблогерам, які "зливали" у соцмережі позиції ЗСУ

Служба безпеки України викрила нові факти несанкціонованого поширення даних про дислокацію та бойову роботу Сил оборони у різних регіонах України: повідомлено про підозру чотирьом псевдоблогерам, які "зливали" у соцмережі позиції ЗСУ.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ інформує, що у Черкасах контррозвідка Служби безпеки затримала 50-річного чоловіка, який під час повітряних тривог фіксував роботу української ППО і "зливав" відео у Телеграмі.

Крім цього, як зазначають у відомстві, зловмисник в коментарях інтернет-спільнот "відбілював" воєнні злочини окупантів і поширював фейки про українських полонених.

За даними української спецслужби, у Миколаєві військові контррозвідники СБУ заблокували спробу розповсюдження в інтернеті даних про маршрути руху українських військ у південному регіоні.

"За результатами комплексних заходів повідомлено про підозру 31-річному контрактнику бойової бригади ЗСУ, який опублікував на власній сторінці у ТікТоку відео переміщення свого підрозділу", – йдеться в повідомленні.

Також, як інформує СБУ, на Донеччині затримано 37-річного жителя Слов’янська, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації та "підсвічував" у соцмережах геолокації Сил оборони на Краматорському напрямку.

"Такі відео фігурант "розганяв" на власному Ютуб-каналі із загальною аудиторією понад 11 тисяч користувачів", - уточнюють в спецслужбі.

Крім того, згідно з повідомленням, у Дніпропетровській області викрито 34-річного адміністратора Вайбер-групи, який публікував у чаті координати українських блокпостів і пунктів тимчасового базування Сил оборони.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти незаконної діяльності зловмисників.

Під час обшуків за місцями їхнього проживання виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань); ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Донецької, Черкаської, Дніпропетровської обласних прокуратур та Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.