14:19 09.02.2026

Зеленський: у Києві 1,4 тис. будинків без опалення, буде роздано 40 тис. "пакунків тепла"

Зеленський: у Києві 1,4 тис. будинків без опалення, буде роздано 40 тис. "пакунків тепла"
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Жителі багатоповерхових будинків Києва, які залишилися без опалення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів, отримають 40 тисяч т.зв. "пакунків тепла", повідомив президент України Володимир Зеленський у понеділок за підсумками селекторної наради по ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів.

"Найскладніші обставини досі в столиці: більш ніж 1400 багатоквартирних будинків Києва без опалення, і важливо, щоб люди з кожного такого будинку отримували всю необхідну підтримку. Також у Києві буде збільшено обсяг програми пакунків тепла. Найближчим часом програма вийде на обсяг роздачі людям 40 тисяч таких пакунків, і значна частина саме в Києві", - написав Зеленський в Телеграм.

У важких енергетичних умовах через постійні удари безпілотників шість населених пунктів Херсонської області, повідомив президент. За його словами, там надзвичайно складні обставини для відновлення, але обласна влада повинна забезпечити захисну і відновлювальну роботу в цьому напрямі.

"Детально обговорили з міністром енергетики ситуацію з атомною генерацією. Для російської армії обʼєкти нашої атомної генерації, в тому числі інфраструктура та мережі, які повʼязані з атомними станціями, залишаються фактично постійними мішенями. І це потребує іншого рівня реагування, ніж досягнуто зараз. Потрібно більше захисту й більше комунікації з партнерами, щоб світ не мовчав про цю загрозу", - зазначив голова держави.

Він обговорив з командувачем Повітряних сил ЗСУ та міністром оборони виконання партнерами домовленостей щодо постачання ракет для систем протиповітряної оборони. "Повинен бути чіткий графік отримання відповідних пакетів від партнерів, і всі інституції нашої держави повинні максимально включитись, щоб прискорити постачання. Не має бути таких ситуацій, коли паузи в постачанні для України фактично посилюють результат російських ударів. На кожне російське намагання зламати Україну й українців мають бути чіткі відповіді", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на вівторок, 3 лютого, атакували дронами та ракетами житлову й енергетичну інфраструктуру Києва та низки областей України. У столиці 1126 багатоповерхових житлових будинків залишилися без опалення, найскладніша ситуація у Дарницькому та Дніпровському районах. 6 лютого Зеленський повідомив, що без опалення в столиці 1,2 тис багатоповерхівок.

Мешканці Дарницького, Деснянського та Дніпровського районів Києва, а також міст Бориспіль і Бровари Київської області отримали перші 10 тис. "пакунків тепла" ще 1 лютого. "Пакунок містить речі, які допоможуть пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв’язку, зарядити медичні пристрої", - повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

