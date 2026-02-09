Генштаб ЗСУ повідомив про ураження ворожого складу боєприпасів, пункту управління та знищення складу БпЛА
Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про ураження складу боєприпасів противника на тимчасово окупованій території Херсонської області, пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ ворога у Курський обл. та підтверджено знищення складу БпЛА у Ростовської обл. (Росія).
"У ніч на 9 лютого, в районі міста Суджа Курської області РФ уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника. На ТОТ Херсонської області, в районі н.п. Новоолексіївка, уражено склад боєприпасів ворога", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу ЗСУ.
Окрім того, за результатами попередніх уражень, зокрема складу БпЛА у районі м. Ростов-на-Дону Ростовської області рф, підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими. За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.