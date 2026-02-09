Інтерфакс-Україна
Події
13:52 09.02.2026

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження ворожого складу боєприпасів, пункту управління та знищення складу БпЛА

1 хв читати
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження ворожого складу боєприпасів, пункту управління та знищення складу БпЛА
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про ураження складу боєприпасів противника на тимчасово окупованій території Херсонської області, пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ ворога у Курський обл. та підтверджено знищення складу БпЛА у Ростовської обл. (Росія).

"У ніч на 9 лютого, в районі міста Суджа Курської області РФ уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника. На ТОТ Херсонської області, в районі н.п. Новоолексіївка, уражено склад боєприпасів ворога", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу ЗСУ.

Окрім того, за результатами попередніх уражень, зокрема складу БпЛА у районі м. Ростов-на-Дону Ростовської області рф, підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими. За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Теги: #генштаб_зсу #обєкти #ураження

