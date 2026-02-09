Сили оборони зачистили село Придорожнє Запорізького району від окупантів - DeepState

Українські військовослужбовці провели зачистку села Придорожнього Запорізького району від російських окупантів, які намагалися встановити там свій прапор, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Сили Оборони України провели зачистку Придорожнього", - повідомляється в телеграм-каналі проєкту в понеділок.

За їх даними, контрдиверсійні дії провели бійці 33 окремого штурмового полку (ОШП) і станом на зараз в селі немає жодного російського військовослужбовця.

На мапах DeepState Придорожнє показане під контролем Сил оборони.

В телеграм-каналі 33 ОШП повідомили, що контролюють село попри заяви окупантів про його взяття і знищили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка дійсно хотіла там встановити свій прапор.

"Ворог, як завжди, замальовує свої мапи в кредит, а потім у бажанні наздогнати здобутки відправляє туди ДРГ — щоб ті встановили ганчірку. Результат таких фотосесій один — ворожа ДРГ знищена, над Придорожнім майорить прапор України! Наші козаки своєю присутністю на місці чітко доводять: Придорожнє було, та залишається під контролем Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.