Зеленський підписав закон щодо соціального захисту військовослужбовців-іноземців

Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо соціального захисту військовослужбовців-іноземців та про внесення змін до Основ законодавства про охорону здоров’я.

За інформацією сайту Верховної Ради закони повернуто до парламенту з підписом глави держави у понеділок, 9 лютого.

Верховна Рада ухвалила закон (№4730-IX) про внесення змін до деяких законів щодо правового статусу та медичного забезпечення військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства 17 грудня 2025 року.

Закон передбачає оформлення іноземним військовослужбовцям посвідок на тимчасове проживання на весь строк дії контракту та три місяці з дня його припинення, а також поширює на них окремі соціальні гарантії, зокрема у сфері медичного забезпечення.

Урядовий закон (№4690-IX) про внесення змін до статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я народні депутати ухвалили 6 листопада минулого року.

Закон визначає поняття "господарська діяльність з медичної практики". Згідно з законом господарська діяльність з медичної практики – це діяльність у сфері охорони здоров’я, яка підлягає ліцензуванню відповідно до закону "Про ліцензування видів господарської діяльності", що провадиться закладами охорони здоров’я та фізичними особами – підприємцями з метою надання медичної (реабілітаційної) допомоги (послуги) та медичного обслуговування.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57336

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57177