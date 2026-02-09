Інтерфакс-Україна
13:28 09.02.2026

ДБР: на Дніпропетровщині начальник продслужби в/ч організував поставку бійцям гнилих овочів та фруктів

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили та заблокували масштабну корупційну схему під час постачання продуктів харчування для бойових підрозділів ЗСУ у Дніпропетровській області.

"За даними слідства, організатором оборудки став начальник продовольчої служби однієї з військових частин. Він діяв у змові із засновником та комерційним директором підприємства-постачальника продуктів харчування для ЗСУ", – йдеться у повідомленні на сайті ДБР у понеділок.

За інформацією відомства, суть схеми полягала у так званих безтоварних операціях.

"Посадовці підписували акти приймання-передачі на повний обсяг продукції, тоді як фактично до військових частин доставляли лише її частину. Решту продукції списували через підконтрольних осіб", – зазначили у Бюро.

Крім недопоставок, як уточнюють у відомстві, якість фактично завезених продуктів не відповідала встановленим вимогам.

"Військовослужбовцям постачали, зокрема, гнилі овочі та фрукти, у тому числі для підрозділів, які виконували завдання на активних ділянках фронту", – наголосили у ДБР.

Згідно з повідомленням, за приймання неякісних продуктів та ненаправлення рекламаційних листів начальник продовольчої служби отримував неправомірну вигоду готівкою.

"Розмір "відкатів" сягав до 50% від вартості поставок. Лише за тиждень сума незаконних виплат могла перевищувати 1 млн грн", – зазначається у повідомленні.

За даними ДБР, отримані кошти фігурант використовував для особистого збагачення: він набув нерухомість у двох житлових комплексах, придбав кілька автомобілів преміум-класу та інші дороговартісні речі, оформлюючи майно на близьких осіб.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн грн, а також боргові розписки на $120 тис.

Начальника продовольчої служби затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство), ч. 2 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану).

Про підозру також повідомили його підлеглій із продовольчої служби тилу логістики. За даними слідства, вона отримувала готівку від постачальників за списування неякісних продуктів та передавала частину коштів керівнику.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

