12:45 09.02.2026

Найближчими днями в Україні, крім Карпат і Закарпаття, без опадів, у середу вдень прийде стрімке потепління

Фото: Pixabay

Невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь очікуються вдень у вівторок, 10 лютого, в Карпатах та на Закарпатті, у всіх інших регіонах України без опадів.

Вночі та вранці в більшості центральних, Київській та Чернігівській областях місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в більшості західних областей вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, у північних областях місцями 22-24° морозу, вдень 7-12° морозу. На заході та півдні країни вночі 12-17° морозу, вдень 1-6° морозу. На Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла, в Криму вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

В Києві 10 лютого без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 8-10° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура в день 10 лютого була 10,3° в 2002р., найнижча вночі -24,6° в 1911р.

У середу, 11 лютого, у більшості регіонів Україні також без опадів, крім Карпат та Закарпаття, де, як і у вівторок, очікується невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура на сході та північному сході країни вночі 15-20°, вдень 3-8° морозу. На заході та півдні країни вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. На Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, в Криму вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла. На решті території вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу.

В Києві 11 лютого без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 1-3° морозу.

